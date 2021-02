José Emilio Caballero: Davos: rumbo al Net Zero

Fuente: cortesia

Hace dos semanas inició el periodo de Joe Biden en EUA y a la fecha ha firmado 42 órdenes ejecutivas, tomando como principales retos para trabajar desde su día uno: la pandemia, la crisis económica, la justicia racial y el cambio climático. Como escribí en la última columna, ¡este Presidente viene con todo para las renovables! Cumplió lo que desde su campaña había prometido: regresar al Acuerdo de París. Y se espera que, en el siguiente encuentro climático global por llevarse a cabo en noviembre en Glasgow, venga EUA con objetivos más ambiciosos. De entrada, uno ya mencionado es que para el 2050 EUA sea Net Zero. Para lograr esto, el plan considera una inversión de $1.7 trillones de USD del Gobierno federal para los siguientes 10 años, así como otros $5 trillones de USD apalancados en inversión privada y de gobiernos estatales y locales.

Para esta encomienda se ha involucrado a un equipo de secretarios e invitado como enviado especial de cambio climático en una nueva posición de gabinete a John Kerry. Ahora le tocará a este ex Secretario de Estado regresar al acuerdo que él mismo firmó en 2016 dentro de la Administración de Obama. No la tiene fácil, ya que EUA es el segundo país con más emisiones de carbono, después de China. Por eso no es casualidad que algunos presidentes como Trump decidan por salirse del acuerdo; también lo hizo Bush con el Protocolo de Kyoto.

Y así empieza el 2021, tratando de dejar atrás todo el sufrimiento y crisis que ha traído la pandemia y posicionando de nuevo en la agenda global el combate al cambio climático. La semana pasada se llevó a cabo el Foro de Davos, por el World Economic Forum, que lleva más de 50 años reuniendo a los principales líderes de empresas, política, organizaciones internacionales, sociedad civil y academia, a principios de cada año para abordar los problemas que afronta el mundo. Los siete temas clave este año fueron: Cómo salvar el planeta, Economías más justas, Tecnología para el bien, El futuro del trabajo, Empresas más justas, Futuros más saludables y Más allá de geopolítica. En estas sesiones participaron presidentes de más de 10 países (ocho del G20) y personalidades como António Guterres, Al Gore, Christine Lagarde y Bill Gates. Por cierto, éste último ha mencionado en sus Gates Notes que este año espera usar la mayoría de su tiempo hablando con líderes mundiales sobre dos temas: Covid-19 y Cambio Climático.

Por primera vez y por obvias razones, este año el Foro de Davos fue virtual y TODAS las sesiones están en línea con acceso para cualquier persona. Qué diferencia con el pasado en el cual las conferencias eran de forma presencial y solo en algunos casos grabadas. Ahora se pueden ver todas desde la comodidad de casa; qué suerte poder escuchar lo que los líderes y mentes brillantes de todo el mundo están pensando actualmente. Dentro del tema Cómo salvar al planeta, más de la mitad de las sesiones trataron del cambio climático y el Net Zero. Éste último es el término ya adoptado a nivel mundial refiriéndose al balance entre las emisiones de dióxido de carbono y las emisiones eliminadas, tratando de conseguir que las emisiones netas sean igual a cero. Y lo más relevante del esfuerzo de Net Zero en el foro, es que a pesar de estar como objetivo para muchos países combatiendo el cambio climático, el enfoque abordado es por ciudades y no por país. El mes pasado el mismo World Economic Forum publicó el reporte Net Zero Carbon Cities: An Integrated Approach por la importancia del rol que juegan las ciudades para lograr este objetivo. Se dice que con el 54 por ciento de la población y 3 por ciento de territorio mundial, las ciudades representan el 70 por ciento del total de emisiones. Entonces un esfuerzo global no tiene sentido si no se enfoca en donde más impacto tiene.

El marco de referencia que recomienda el reporte para la transición de las ciudades hacia Net Zero está compuesto por cuatro principales drivers:

Edificios conectados y ultra-eficientes – combinando materiales eficientes y ecológicos con sistema eléctrico, energía distribuida y sistemas inteligentes para maximizar eficiencia.

Infraestructura de energía inteligente – incluyendo red de distribución eléctrica segura, medidores inteligentes y estaciones de cargadores para movilidad eléctrica.

Electrificación limpia – electricidad respaldada por energía de cero emisiones como eólica y solar; y si es posible, transporte, enfriamiento y calefacción, iluminación y electrodomésticos, todos abastecidos de energía limpia.

Ciudades Compactas – refiere a las características físicas del ambiente, incluyendo forma, tamaño, densidad y configuración de redes y vialidades.

¿Y cómo llevarlo a cabo? Para lograr un enfoque integral en la transición se requiere la colaboración de ciertos grupos de interés como: reguladores, ciudadanos, proveedores de servicios energéticos, financieros, desarrolladores y alcaldes. Pero éstos últimos, así como servidores públicos de la ciudad son los de mayor responsabilidad para poder alinear estos esfuerzos.

El combate al cambio climático al que los países se están comprometiendo será muy difícil lograr si no se desarrollan estos planes a nivel ciudad.

¿Estará enterado el alcalde de tu ciudad sobre cómo lograr que su administración promueva el Net Zero? Esperemos que el Net Zero se tome en cuenta como plan de acción en las nuevas administraciones.

El autor es Director general de Solardec, empresa regiomontana líder en el desarrollo de sistemas fotovoltaicos para la industria, el comercio y el hogar.

