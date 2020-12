José Efrén Cornejo: La lección que nos dejó el coronavirus

Fuente: Cortesía

El 2020 ha sido un año de grandes retos y adversidades, y en lo económico no fue la excepción. Es momento de hacer un alto en el camino para revisar qué nos dejó el 2020 y hacia dónde vamos en 2021.

Se sabe que la economía mexicana depende fuertemente de la evolución de la de los Estados Unidos de América, y en un contexto globalizado nuestro país dejó de depender del petróleo para destacar ahora a base de las manufacturas, pero éstas se han visto severamente afectadas durante el 2020. Para el tercer trimestre la caída en este rubro ya era de un 12.6%. Su recuperación dependerá del crecimiento de la economía norteamericana.

En materia de Inversión Extranjera Directa (IED) la información tampoco es muy alentadora. Según la Secretaría de Economía, en 2020 impactará en una disminución del 40% en los flujos mundiales, para 2021, se pronostica una baja del 5% al 10% en los flujos de IED, y apenas hasta 2022 se espera el inicio de la recuperación. En México a septiembre de 2020 la caída era del 9.9% respecto al mismo periodo de 2019, donde además el 53.7% de esta IED correspondía a reinversión de utilidades, y sólo 21.4% a nuevas inversiones. Esto significa una menor creación de empleos, con lo que la esperada recuperación del PIB quedaría en entredicho. Si además se añade la incertidumbre provocada por los recientes cambios en el marco regulatorio, especialmente el sector energético, el panorama termina por no ser favorable. Es decir, la IED en México pende de un hilo.

En términos del desempleo, la OCDE estima para México en el cuarto trimestre del 2020 una cifra de 7.5%. Sin embargo, para la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo será de 11.7%, lo que equivaldría a unos 6 millones de personas que se habrán quedado sin empleo en este año, la mayor parte de ellas con empleos formales y permanentes, sin considerar las personas que están en riesgo de sufrir alguna afectación en horas de trabajo o salario.

Para dimensionar la gravedad de esta problemática, en esta pandemia se han perdido más empleos formales que los que fueron creados en todo 2019, siendo el sector turismo el más afectado por el contacto físico con el cliente. La expectativa para 2021 mejora un poco, la OCDE estima que la tasa de desempleo se ubique en 5.9%, en tanto que el FMI proyecta para 2021 3.338 millones de mexicanos desocupados. La mejoría será notoria pero insuficiente, la crisis laboral no se superará en el mediano plazo.

La inflación presenta información “engañosa”. Según Banxico hasta el mes de noviembre la inflación se ubica en 3.33%, dentro del rango óptimo, pero la tendencia de los últimos meses ha sido creciente, y aquí surge la inquietud de qué está provocando esto si la demanda en México se encuentra contraída por lo señalado en términos del empleo, lo que entonces lleva a que deba ser un problema de oferta (aumento en precios de insumos), lo que confirmaría que la producción sí está cayendo y las perspectivas no son favorables. Según una encuesta con analistas de Citibanamex se espera que este año la inflación cierre en 3.88%, mientras que para 2021 lo hará en 3.58%, mientras otra encuesta realizada por Banxico sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, la inflación cerrará el 2020 en 3.38%, y el 2021 y 2022 en 3.57% y 3.53% respectivamente.

Por otra parte, el Indicador Global de la Actividad Económica estaba en enero en 111.9; para septiembre se ubicaba en 104.8, una caída del 6.34%, pero su peor nivel lo tuvo en mayo pasado en pleno confinamiento al ubicarse en 89.0. La importancia de éste es porque permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector productivo de la economía.

El golpe de esta pandemia en términos de la contracción económica ha sido muy severo. Según la CEPAL, en un contexto de contracción global, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo por la crisis derivada del Covid-19. La actividad económica en México caerá hasta 10.2% en 2020 y la recuperación en 2021 se quedará en 3%. En este contexto, el FMI espera que el PIB mexicano caiga -9% este año, mientras que el Banco Mundial es más optimista y pronostica que solamente caerá -7.5%. La OCDE estima la contracción, al igual que la CEPAL en -10.2%.

La posición oficial de nuestro gobierno ha sostenido que México crecerá un 4.6% en el 2021, siempre que la pandemia esté controlada, situación que está lejos. A la fecha solo dos entidades federativas, Campeche y Chiapas, están en el semáforo COVID-19 en color verde, pero éstas sólo aportan alrededor del 4% del PIB. Por su parte, la ciudad de México y el Estado de México que generan alrededor de 25% acaban de ser marcados nuevamente en color rojo, en tanto que Coahuila y Nuevo León (naranja) y Tamaulipas (amarillo) suman otro 14%, por lo que la previsión oficial parece lejana, sin haber iniciado aún el 2021. Por su parte el FMI estima que México crezca el próximo año un 3.5%, mientras que el Banco Mundial espera un crecimiento de 3%, cifras inferiores al pronóstico oficial.

Entre otros factores no menos importantes a considerar para evaluar el cierre de año están: 1) la confianza empresarial, indispensable para que los inversionistas estén dispuestos a jugársela con México en nuevos proyectos o en la ampliación de la capacidad instalada, creando nuevas fuentes de empleo; 2) el manejo de los niveles de deuda pública y las finanzas de entidades paraestatales como Pemex, cuya calificación crediticia está en niveles cuestionables por su debilitamiento de la inversión y sus pasivos contingentes, que ponen en riesgo la calificación soberana para México y debilita los perfiles crediticios del gobierno federal; y 3) la competitividad está en una situación apremiante para México, es urgente mejorar la inversión y productividad para volverlo un país más preparado que le permita mejorar su presencia en la economía mundial, ya que según el IMCO, en 2020 México obtuvo un puntaje de 46.9, en una escala de 0 a 100, en preparación para la transformación económica, mientras que el más alto fue Finlandia (69.9), lo que representa una diferencia de 23 puntos menos.

En resumen, es previsible que podamos tener un mejor año en términos económicos respecto del 2020, pero esto no significará haber salido de la crisis provocada por la pandemia, ya que todos los indicadores muestran que la recuperación será apenas marginal, insuficiente para contrarrestar los efectos de ésta. Además, no podemos olvidar que un agravamiento del brote epidemiológico generaría una fuerte presión sobre los sistemas de salud, especialmente donde la atención médica es limitada. Los brotes del virus (nuevas cepas) en las grandes economías de la región podrían tener un efecto derrame con fuertes repercusiones negativas para México y América Latina. Es momento de ser optimistas, pero con cautela, el panorama aún no ofrece signos de una mejoría real y que podamos estar en condiciones similares al 2018, pues no hay que olvidar que en 2019 la economía mexicana terminó en una contracción del PIB.

