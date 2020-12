José de Jesús: Yo y mis emociones

Fuente: cortesía

Recuerdo que fue cuando estudiaba la maestría cuando escuché por primera vez a alguien citar a Ortega y Gasset: “El hombre es él y sus circunstancias”. Desde entonces me cautivó y, a la hora de tratar de entender comportamientos, esta cita me ayuda a encontrar las razones por las cuales las personas actúan de ciertas maneras. Si uno considera las circunstancias que les rodean a las personas a la hora de tomar decisiones, los comportamientos parecen ser más explicables.

En mis años vividos en Monterrey como profesor de la UDEM, pude sentir la influencia del medio en mi manera de ser y en mi desarrollo. Habiendo vivido en lugares pequeños como Cd. Madero en Tamaulipas, College Station y Kingsville, Texas, mi familia y yo llegamos a Monterrey con una actitud tranquila y serena. No pasó mucho tiempo antes de que cambiáramos el ritmo de vida: habíamos llegado a una zona en donde la competencia era fuerte, el deseo de superación era parte de la personalidad de la gente y la cultura de trabajo estaba inmersa en el ADN de todas las organizaciones. Dicho de manera simple, las circunstancias eran muy diferentes y la opción era adaptarse o salir corriendo. Decidimos adaptarnos a las circunstancias y vivimos 18 años muy agradables en Monterrey, en los cuales aprendimos mucho de la cultura regia.

Otra vivencia: de pequeño me gustó mucho el fútbol y, a decir verdad no era malo, pero por cuestiones de cercanía al hogar tuve que cambiar de deporte y empecé a entrenar voleibol. Después de ganar varios torneos a nivel nacional, llegué a la selección mexicana y pude competir en varias justas internacionales, incluyendo la Universidad de Sofía en 1977. ¿Hubiera sido tan exitoso si me hubiera dedicado al fútbol? No lo sé. Lo que sí sé es que las circunstancias me llevaron al voleibol en el cual pude adaptarme y pude triunfar.

Las circunstancias pueden jugar a favor o en contra de nosotros. El año de 2020 nos trajo un cambio drástico en nuestras circunstancias de vida, afectando con ello nuestro bienestar en general. Si bien los estudios han encontrado que las circunstancias son responsables de un pequeño porcentaje de la felicidad de las personas (el resto está definido por la genética y por las actividades intencionales), es innegable que preferimos circunstancias que nos ayuden y no que nos perjudiquen. Como diría Viktor Frankl, la tarea ante las circunstancias adversas es adoptar la actitud que más nos convenga para sacarle el mejor partido a la situación.

Y aquí es donde aparecen las emociones. Si bien las circunstancias juegan un papel relevante en nuestra felicidad y en nuestro éxito profesional, las actitudes son cruciales en estos mismos aspectos. Las circunstancias son externas; las actitudes vienen del interior. Y en cierta medida, nuestras actitudes son afectadas por nuestras emociones.

Quienes somos padres y hemos tenido que cambiar de residencia por diversas razones, somos testigos del cambio de actitud que se genera en nuestros hijos. Su estado emocional se ve afectado en gran medida por dejar su medio ambiente, sus amigos, su escuela y demás. Generalmente nos lleva un tiempo el poder motivarlos para que se adapten a la nueva vida. Entonces sus emociones cambian … y sus actitudes también.

Sucede algo parecido en el ambiente laboral. Si los trabajadores no se encuentran bien emocionalmente, sus actitudes serán negativas y su desempeño estará por debajo de lo esperado. Es entonces donde la labor del líder se hace indispensable para atender las emociones de sus colaboradores y motivarlos a rendir más. Mayor bienestar emocional, mayor compromiso, mejores resultados.

Este año se celebra el 25 aniversario de la publicación de un libro que cambió la manera de ver la inteligencia de las personas: Inteligencia emocional (IE). Desde la portada, Daniel Goleman se presenta desafiante: Por qué la IE puede ser más importante que el coeficiente intelectual (IQ). Goleman ha aclarado que no necesariamente la IE es más importante que el IQ, pero afirma que dejar fuera las emociones al analizar el comportamiento de una persona es perder de vista un aspecto muy importante. Y todos, de una manera u otra, estaremos de acuerdo en que hay personas que son intelectualmente superiores, pero que no se desarrollan porque no saben cómo manejar sus emociones.

Complementando a Ortega y Gasset, podríamos decir que el hombre es él y sus circunstancias y también él y sus emociones. Nuestras emociones dictarán en mucha medida las decisiones que tomamos, tanto en el plano personal como en el profesional. Y si nosotros, como organización o como familia, no estamos atendiendo las emociones de quienes nos rodean, estaremos dejando fuera un aporte extraordinario que nos brindó el Dr. Goleman desde hace 25 años.

