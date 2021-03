José de Jesús García: La felicidad en México y el mundo

Fuente: cortesía

La semana pasada, el tema de la felicidad volvió a ocupar las páginas centrales de los medios de comunicación en virtud de la celebración del Día Internacional de la Felicidad y de la presentación del Reporte Mundial de la Felicidad. Ambos eventos se realizan con el fin de crear consciencia en las personas y en los gobiernos acerca de la importancia de la felicidad, primero como fin último del hombre y también como eje central de las políticas públicas. Una labor del gobierno que no tenga como objetivo mejorar el bienestar de la población no tiene sentido. Y si no hay bienestar, la felicidad no se puede lograr.

El Día Mundial de la Felicidad se celebra cada 20 de marzo desde 2013 derivado de una resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas el 12 de Julio de 2012. En esta resolución se reconoce la relevancia de la felicidad y el bienestar como metas universales y como aspiraciones de los seres humanos. Destaca también la importancia de reconocer estos aspectos en el diseño de las políticas públicas de los gobiernos.

El Reporte Mundial de la Felicidad lo publica la ONU desde 2012. Tal vez lo más buscado en estos reportes es el ranking de felicidad de los países, pero adicionalmente incluye una serie de artículos y análisis que van desde las causas de la felicidad y sus ventajas, hasta los temas de actualidad, como el Covid y sus consecuencias en el bienestar de la población mundial.

Dentro de lo destacado del Reporte de 2021 figura la relación entre la felicidad en el mundo y el Covid. Para empezar, las encuestas no se pudieron llevar a cabo de la manera habitual debido a los riesgos implícitos de las visitas domiciliarias. En segundo lugar, se reconoce un nivel destacado de resiliencia en los países que, a pesar de los efectos del Covid en el bienestar físico, material y emocional, los scores no descendieron de manera significativa. También se señala que en algunos países la confianza de las personas, en sus semejantes y en las instituciones públicas, fue clave para sortear de mejor manera la situación adversa creada por el Covid. En ese sentido, se confirma que las relaciones personales son clave para que la gente pueda llevar una vida de calidad.

En los primeros lugares del ranking siguen apareciendo los países escandinavos, de Europa Occidental y de Australia y Nueva Zelanda. Los países latinos, que normalmente aparecen en lo alto de la tabla, tuvieron algunos tropiezos en el ranking. El país latino que mejor lugar ocupa en el ranking es Costa Rica con el lugar 16. Le siguen Guatemala y Uruguay en lugares 30 y 31 y luego aparecen Brasil y México en los lugares 35 y 36.

Para México este ranking representa una caída significativa. En el ranking anterior México apareció en el lugar 24, por lo que el resultado de este año significa que México cayó 12 lugares. Algunos justifican esta caída en base a los efectos del Covid, pero como se mencionó anteriormente, en algunos países estos efectos fueron sorteados de mejor manera que en otros. De hecho, en este reporte 2021 se incluye una medición puntual para 2020 en la cual México se ubica en el lugar 46 con una calificación de 5.96. Este resultado se encuentra muy por debajo del score de 7.18 logrado en el reporte de 2015 cuando el país apareció en el lugar 14.

Como lo hemos mencionado, la felicidad es un asunto personal pero en el cual la política pública juega un papel muy importante. El Covid trajo efectos negativos en la felicidad de las personas. Los gobiernos que tuvieron más éxito en el manejo de la pandemia priorizaron el bienestar de las personas y ayudaron a los ciudadanos a manejar mejor los efectos de este suceso desafortunado. Estos gobiernos lograron que la felicidad no cayera e incluso subiera.

En México, el tema de la felicidad también fue considerado a nivel oficial. El presidente prometió un indicador de felicidad para complementar la medición de los aspectos materiales que nos brinda el PIB. Desafortunadamente, a la fecha no se ha avanzado y seguimos esperando este nuevo indicador.

A nivel local, el candidato Francisco Cienfuegos ha declarado que su administración se enfocará en mejorar la felicidad de los regiomontanos. Ha propuesto algunas acciones para un desarrollo integral de la familia, mejorar los parques, promover una cultura de paz en las escuelas y brindar apoyos para cuidar la salud mental. Estos son temas que, desde la arena pública, pueden brindar felicidad a los ciudadanos.

Ojalá que de ganar, en efecto lo ponga en práctica.

Ojalá que no quede todo en promesas.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.