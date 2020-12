José de Jesús García: El Legado del 2020

Fuente: cortesía

Tuve la oportunidad de revisar el año en fotos que ofrece el New York Times. No sorprende que la mayoría de las fotos estén relacionadas con el Covid-19 y sus efectos en la salud y en la economía. Lo complementan fotos del Movimiento Black Lives Matter, los incendios de California y, por supuesto, las elecciones de los EEUU. Tampoco sorprende que las notas internacionales sean escasas y que la tónica sea más bien negativa. El 2020 será un año para recordar, sin duda, aunque no de la manera que todos quisiéramos.

Quienes estudiamos la felicidad tendemos a ser optimistas, por convicción y por congruencia. La Ciencia de la Felicidad reconoce al optimismo como uno de los elementos comunes de la gente feliz. La razón es que quienes ven el futuro con optimismo poseen más determinación y confianza en que las cosas mejorarán y los sueños y proyectos se habrán de cristalizar. Bajo esta visión, tiendo a pensar que el año 2020 no fue un año perdido; debe de haber algo o mucho que podemos rescatar.

Una primera idea que aprendí en este 2020 es que podemos crecer aún después de una crisis. Tal Ben Shahar hace referencia con frecuencia a una variante del Padecimiento del Estrés Post Traumático (PTSD, por sus siglas en inglés) que sería el Crecimiento Posterior al Trauma (PTG por sus siglas en inglés). Argumenta que si bien los eventos difíciles de la vida tienden a generar estrés, depende de nosotros que podamos convertir ese estrés en crecimiento. Se aprende más de las caídas que de los triunfos y este año nos trajo varias caídas de las cuales podemos aprender y podemos aprovechar para crecer.

Otra idea que me llamó la atención cuando apenas iniciaba la pandemia fue el resultado de una encuesta realizada entre los CEOs de las Fortune 500. Dentro de las preguntas, destacaba una relacionada con el aprendizaje adquirido en la pandemia. Destacaban entre otras cosas que el liderazgo era crucial, que el trabajo remoto si funcionaba y, sobre todo, que habían aprendido el significado de la palabra esencial. Sin duda, muchos de nosotros también aprendimos que muchas de las cosas que creíamos que eran esenciales en realidad no lo eran.

La salud física y emocional, de nosotros y de nuestra familia, se convirtieron en la parte esencial de nuestras vida, relegando las cuestiones materiales a un segundo plano. El trabajo se convirtió en esa bendición que muchos de nosotros no reconocíamos y los amigos pasaron a ser ese refugio que nos brinda el aliento que necesitamos en los momentos difíciles.

Aprendimos también que el trabajo en casa no es la panacea para todos. Ciertamente, muchos aprovecharon la oportunidad, rindieron más y acomodaron mejor sus horarios, pero muchos otros tuvieron que compartir recursos con el resto de la familia y laborar en espacios que no eran los mejores.

Hubo quejas también de que la línea entre el trabajo y familia desapareció y con ello, desapareció también el remanso que representa llegar a casa y olvidarse un poco de los problemas de la oficina. Este aprendizaje nos permitirá diseñar mejores rutinas de aquí en adelante y los jefes también aprenderán a manejar esta modalidad de manera que sea más productiva.

El bienestar pasó a ocupar un lugar preponderante, no solo a nivel personal sino también a nivel empresarial. Cuidar del bienestar se convirtió en una prioridad para la administración, y no solo el bienestar de los empleados, sino que además hubo que velar por el bienestar de los clientes, de los proveedores, de los accionistas y de las familias de nuestros colaboradores.

Algo que nos dejó el 2020 también es el aprendizaje que tuvieron las nuevas generaciones. Criticadas por su hedonismo y por el enfoque centrado en su persona, las nuevas generaciones aprendieron que el Mundo no gira alrededor de ellos y que, voltear a ver lo que otros necesitan, es una práctica que a la postre les ayudará a construir ese Mundo que tanto sueñan. Por otro lado, las limitaciones en cuanto a viajes, fiestas y actividades recreativas que formaban parte de sus rutinas diarias les han enseñado a ser pacientes y que la vida de placer puede esperar.

La emergencia del Covid-19 aún no termina. Hay esperanza con la llegada de las vacunas y pareciera que la luz al final del túnel se encuentra cada vez más cerca.

Quienes logremos sobrevivir con un aceptable nivel de bienestar físico, material y emocional, habremos dado un gran paso en nuestro aprendizaje y en el desarrollo de nuestro carácter. Saldremos fortalecidos de esta contingencia y estaremos listos para despegar nuevamente.

Al final, la decisión será nuestra: salimos con un estrés post traumático o aprovechamos la oportunidad para crecer.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.