José de Jesús García: El bienestar y la salud mental

Fuente: cortesía

La primera vez que supe del Profesor Richard Layard fue a través de su libro de Principios de Microeconomía. Posteriormente, en mi investigación acerca de la felicidad, me encontré que era uno de los pocos economistas que abordaban el tema de la felicidad en forma seria. Su libro, “Felicidad, Lecciones de una nueva Ciencia” fue un parte aguas en el avance del estudio científico de la felicidad. En una conferencia de la OECD en Corea del Sur en 2009, lo escuché por primera vez decir que la felicidad sería en unos 25 años la mejor medida del desarrollo de los países.

El Profesor Layard sabe del tema de la felicidad. En ese sentido, intenté por mucho tiempo que aceptara venir a la Universidad de Monterrey a convivir con alumnos, maestros y toda la comunidad UDEM. Cuando finalmente aceptó venir en 2012, tuve la oportunidad de convivir con él de manera cercana. Su cruzada de entonces era buscar el reconocimiento de la salud mental como un padecimiento vital para el desarrollo de los países. Me decía que era inexplicable que si un trabajador se lastimaba un dedo lo llevaban al hospital y le daban días de incapacidad, mientras que si a otro trabajador se veía afectado en su salud mental, la respuesta era prácticamente nula. Los padecimientos de salud mental, señalaba, podían costarle al Reino Unido hasta un 8% de su ingreso nacional.

Ciertamente, por mucho tiempo la salud mental fue considerada como un tema tabú, y con frecuencia relacionada solo con un grupo reducido de personas que tendían a ocultar el padecimiento dado el estigma social asociado a estas enfermedades. Afortunadamente, hoy en día se reconoce que es un padecimiento más común de lo que muchos quieren reconocer. La OMS estima que en el Mundo existen alrededor de 450 millones de personas que padecen de alguna enfermedad mental. En México, la Secretaría de Salud estima que existen alrededor de 15 millones de personas con algún padecimiento mental, entre ellos, depresión, angustia, bipolaridad, trastornos obsesivos y la esquizofrenia. El costo estimado de las enfermedades mentales en México puede llegar a ser de hasta el 4% del PIB.

México dio un gran paso en 2018 al publicar la NOM 035 la cual busca cubrir algunos aspectos relacionados con la salud mental en el trabajo, específicamente, los riesgos psicosociales. Ejemplos de riesgos psicosociales son el estrés, la ansiedad, la carga de trabajo excesiva y la violencia laboral, entre otros. La atención de este tipo de riesgos y la promoción de un entorno laboral favorable vienen a ofrecer una vía para que los colaboradores se sientan más atendidos y consecuentemente puedan aportar más al éxito de las empresas.

El problema de salud mental no se limita a los centros de trabajo. Dentro de las familias y en el ámbito educativo se presentan algunos riesgos importantes también. En el caso de las escuelas, el estrés que genera tener que tomar clases pegado a la computadora por periodos prolongados se suma a la falta de contacto que tienen los estudiantes con otros compañeros. Esto sin contar las limitaciones en cuanto a las salidas a cines, antros y otros lugares de recreación. En ese sentido, las instituciones educativas podrían prestar más atención y brindar más apoyo, ya que el aprovechamiento académico puede verse afectado seriamente si no se atiende la salud mental de los estudiantes.

En el seno familiar el problema también es serio. Hemos podido convivir más con nuestros seres queridos y hemos tenido oportunidad de conocernos más. Sin embargo, aun las relaciones familiares requieren de un descanso para los hijos y para los padres también. Si bien los adultos también estamos sufriendo por el confinamiento, es labor de nosotros prestar más atención a los niños y jóvenes para que se puedan expresar y de algún modo apoyarlos a manejar las emociones negativas que esta situación ha traído consigo.

Una de las secuelas más graves de la pandemia será sin duda los efectos en la salud mental de todos nosotros. En la casa, en la escuela y en las empresas podemos emprender acciones que nos ayuden a sobrellevar los efectos asociados al confinamiento. Promover el sueño reparador, la actividad física, la buena alimentación y el contacto (aunque sea virtual) con los familiares y amigos pueden ser algunas medidas que nos ayuden a solventar esta situación.

Y en el caso de la NOM 035, algunos empresarios podrán pensar que implica un costo adicional que prefieren no incurrir. Viene a mi mente aquella máxima relacionada con la capacitación en el trabajo, “Si crees que la capacitación cuesta, intenta trabajar con empleados no capacitados”. Prevenir los riesgos psicosociales puede costar, pero el costo de no atenderlos puede ser mucho mayor.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.