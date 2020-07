José A. Cárdenas: La gestión del talento humano y la crisis climática

Fuente: Cortesía

Por vocación y profesión, aquellos que somos de alguna manera responsables de la gestión del talento humano representamos parte importante de la ecuación que debe garantizar la integridad de las personas en el ámbito de las empresas e instituciones. En este caso, integridad se refiere al derecho humano fundamental de respeto a la vida y el sano desarrollo de ésta, en su dimensión física, psíquica y moral. La ciencia y los hechos nos indican que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas, y ahora, dentro de una década crítica para atenuar el cambio climático, la naturaleza echa mano de sus propias leyes cuando éstas se ven alteradas.

Lydia P. Vignau, activista ambiental residente en San Francisco, nos recuerda que en esta era en que vivimos las nefastas consecuencias de no tomar en consideración el cambio climático (sequias, incendios, hambrunas, desequilibrio meteorológico), aparece una pandemia que colapsa la economía y nos invita a cambiar radicalmente el estilo de vida. “Lo queramos o no, un virus microscópico nos está diciendo a gritos que hagamos un alto en el camino y reconsideremos nuestros valores y prioridades”.

Por otra parte, no podemos negar, ni debemos olvidar, que todos estamos juntos en esta emergencia económica y de salud, por lo que nuestra propia salud y bienestar dependen de la salud y el bienestar de todos los demás.

Bajo estas premisas, los responsables de la gestión de personas, si nos consideramos embajadores y mediadores del talento y las organizaciones, deberemos detenernos por un momento, para reflexionar sobre un nuevo orden de las cosas, centrado en la persona, en beneficio de la persona. Desde nuestra organización, desde nuestra función, aprovechemos esta crisis para devolver el equilibrio a los sistemas sociales. Equilibrio que el mundo demanda y la persona merece. Nuestra imaginación y solidaridad son el límite de las acciones y prioridades que debemos asumir de inmediato, pero repasemos aquí algunas ideas de interés:

Por una parte, como responsable de la gestión del talento humano, yo puedo hacer mucho para atenuar el desequilibrio social, tomando en consideración que más que con “capital humano” cuento potencialmente con innumerables “aliados” humanos.

De la misma manera, ante los eventos extraordinarios que presenta la pandemia y la inminente “nueva normalidad”, yo voy a ejercer la capacidad de proponer e impulsar nuevos conceptos y prácticas asociadas a la remuneración de la persona, infectada o no, en cuarentena o no, trabajando desde su casa o no, con una compensación humanitaria, equitativa, justa y oportuna, a pesar de que la legislación laboral vigente no contemple estas circunstancias en particular.

En cuanto a atracción y contratación de personal, debo de mantener una oferta de valor congruente como empresa, promoviendo los valores, principios y acciones de proteger al planeta. Esto fomentará la atracción de personas alineadas a estos principios y eventualmente contaré con un equipo de trabajo comprometido con el medio ambiente. Bajo esa premisa, debo instalar mecanismos para reforzar los valores y actitudes de estos colaboradores.

Finalmente, persiste la enorme y loable tarea de contribuir a que nuestros colaboradores tengan un nuevo sistema de valores sólido y congruente con un mundo que respeta la naturaleza y todos los seres vivientes. ¿Estás listo para reinventar esta “nueva normalidad”.

José Antonio Cárdenas Marroquín es Socio Director de Autodirección y Aprendizaje, SC. y Consejero de ERIAC Capital Humano; Maestro en Administración de Tecnología por el MIT, Maestro en Recursos Humanos por la Universidad de Utah y Doctor en Innovación Educativa por el ITESM.

