Jorge Paredes: Buenas noticias, más y mejores inversiones

Fuente: Cortesía

Muy buena noticia fue que se firmó el Protocolo Modificatorio del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, que enseguida lo aprobó nuestro senado y que en los Estados Unidos el escollo de su Congreso particularmente el de la Cámara de Representantes con mayoría del Partido Demócrata liderado por Nancy Pelosi finalmente dio su aval, fue un “home-run” para AMLO, quien por cierto le apasiona el béisbol y era lo que esperaba todo el sector empresarial estadounidense, canadiense y mexicano. Y en la esfera geopolítica global la salida de Evo Morales de nuestro país también abona hacia un futuro promisorio en las inversiones nacionales e internacionales para México el próximo año. La respuesta positiva de los mercados se vio reflejada en la cotización del peso y la Bolsa Mexicana de Valores.

Pero también han sido buenas las noticias en estos últimos meses en el sector financiero la baja en las tasas de interés determinadas por la política monetaria de la FED y Banco de México. En nuestro país la tasa interbancaria actualmente se ubica en 7.5 por ciento y se tiene previsto que continúe la baja en estos días y el pronóstico para el próximo año es que siga disminuyendo en los dos países.

Indiscutiblemente la incertidumbre de estos años de las negociaciones del tratado lo vimos reflejado en que se nos cayeron o se pospusieron contratos de compra-venta de inmuebles y de arrendamiento a largo plazo con diferentes empresas multinacionales, que tendrían un positivo efecto en la generación de empleos formales y un efecto multiplicador en diferentes sectores de la economía.

Y en el aspecto de las inversiones personales, en el sector inmobiliario me llegan muchos comentarios semanalmente por correo donde me piden orientación de donde invertir con mayor seguridad y qué tipo de inversiones les pueden generar mayores rendimientos. Para poder dar respuesta se requiere un análisis por tipo de inversión, casa o departamento, oficina o local, bodega o nave, etcétera, así como por estado, por municipio y por zona. Actualmente, si las propiedades no están rentadas como es el caso en muchas partes de nuestro país el retorno es negativo porque te cuesta el impuesto predial anual, el mantenimiento y la vigilancia del inmueble. Y si las tienes rentadas nuestros registros de rentabilidad en los diferentes entidades del país oscilan desde un tres hasta un 10 por ciento dependiendo del tipo de inmueble y la zona.

Por otro lado, están las inversiones en las Fibras que se pueden realizar a través de las Casas de Bolsa, las cuales te cobran una comisión al comprar y otra al vender, y que pueden tener oscilaciones en el precio durante el tiempo en que permanezcas. La obligación de las Fibras es repartir el 95 por ciento de los ingresos que obtengan por la cartera de inmuebles que manejen en arrendamiento.

También existen los fondos de inversión privados donde tú puedes invertir mediante un contrato de suscripción de acciones en una empresa de las denominadas Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión o comúnmente conocidas como SAPI, y éstas también se obligan a repartir el 95 por ciento de los ingresos de sus rentas de sus inmuebles. Hay algunos fondos que invierten solo en inmuebles en México y hay otros fondos que solo invierten en los Estados Unidos. La ventaja de estos fondos es que en algunos solo hay una comisión al entrar, y no al salir, y a que otorgan rendimientos muy atractivos que oscilan entre el ocho y 10 por ciento anual sin tener que administrar ningún inmueble en arrendamiento.

