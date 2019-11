Jorge Moreno: La importancia de la percepción ciudadana, “Nuevo León, Así Vamos”

Fuente: Cortesía

Ante la enorme incertidumbre política y las prioridades en el diseño de política pública mostrados por los distintos ámbitos de gobierno, resulta fundamental conocer el sentir ciudadano en evaluación de la calidad de gobierno y los servicios públicos que recibe, así como en las prioridades de atención que se están demandando.

Hace un par de semanas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) condecoró la Encuesta de Percepción Ciudadana “Así Vamos” elaborado por “Nuevo León: ¿Cómo Vamos?” en la categoría “Buenas Prácticas en Evaluación y Monitoreo de Políticas Sociales” de una organización de la sociedad civil.

Este estudio, elaborado desde hace más de cuatro años en conjunto con el Centro de Investigaciones Económicas de la UANL, ha constituido un esfuerzo genuino por analizar la voz de los ciudadanos nuevoleoneses en la evaluación del gobierno, la calidad de los servicios públicos, así como identificar las prioridades en la solución de la problemática social.

Al respecto, en una rueda de prensa especial para anunciar los cambios en el estudio para el año 2019, el Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Mtro. Rogelio Garza Rivera, reconoció la calidad y trascendencia del estudio, y además reiteró el compromiso de la UANL en continuar apoyando el desarrollo de una sociedad más igualitaria y justa, vinculando los sectores académico y social con el desarrollo de políticas públicas efectivas.

El estudio de campo de “Así Vamos” se ha colocado como una herramienta útil y un parteaguas en los mecanismos de participación de la sociedad civil y de la academia como portavoces de ideas y soluciones ante el gobierno, al permitir, con un instrumento independiente y con el mayor rigor científico, identificar variables asociadas al desarrollo social, el desarrollo urbano, el desempeño del gobierno y el grado de interés y de participación ciudadana. De este estudio se han derivado ya múltiples proyectos de investigación, desarrollados no solamente por académicos reconocidos, sino además, por estudiantes universitarios que ven en estas bases de dados una fuente muy rica y accesible para crear investigación social novedosa y relevante.

El diseño estadístico del estudio parte del conocimiento de las características de la población nuevoleonesa que habita en vivienda a partir del Censo de Población y Vivienda del INEGI, para la elaboración de capas muestrales representativas a nivel estatal, rural, metropolitano, y para cada uno de los 9 municipios del Área Metropolitana de Monterrey, integrando a Cadereyta y Santiago a estos últimos.

El poder conocer las características de la población objetivo en cada uno esos estratos son fundamentales para validar la información obtenida de los cuestionarios levantados, y crear ponderadores para cada observación tales que permitan comparar los resultados de este año con el levantamiento previo; de no contar con un marco de referencia de la población como es en este caso, difícilmente se podría validar la calidad de cada estimación obtenida en la muestra en función de la tasa de no respuesta y la replicabilidad de los resultados.

Los resultados para las dos mil 937 encuestas levantadas en 2018 a lo largo del estado, las cuales se expanden por ponderación a los tres millones 654 mil 178 hogares con vivienda estimados en Nuevo León, muestran que los ciudadanos nuevoleoneses son conscientes de la problemática que representa la corrupción en la entidad; no obstante, se reconocen como parte de la misma. Así también, “salud” y “educación” son los servicios públicos relativamente mejor calificados por sus usuarios.

Al analizar el principal problema ambiental en los distintos municipios del AMM, los más mencionados son “Contaminación del aire” (23.30 por ciento); seguido por “Basura/escombro en las calles” (12.12 por ciento) y “Contaminación del agua” (8.00 por ciento).

En cuanto al resto del estado, el principal problema es “Basura/escombro en las calles” (15.5 por ciento) seguido por “Contaminación visual” (11.8 por ciento).

Al respecto de los problemas de movilidad, existe un consenso asociado a la dinámica de movilidad en los municipios del AMM y foráneos. En particular, el principal problema lo constituye la congestión vehicular (32.6 por ciento de menciones como problema), seguido en un lejano segundo lugar por la falta de infraestructura vial para automóviles (22.8 por ciento) y falta de cultura vial (15.4 por ciento). Lo anterior es derivado de que el principal medio de transporte es el “automóvil” (41.3 por ciento de los viajes reportados) seguido por camión urbano (27.6 por ciento), y estos viajes representan en promedio una inversión de tiempo de una y dos horas por viaje redondo en cada viaje.

Con respecto al área de percepción en seguridad, el 42.0 por ciento de los encuestados considera que el principal problema de seguridad es robo patrimonial y en un lejano segundo lugar delincuencia organizada (17.2 por ciento), seguidos por violencia en la colonia donde habitan (13.8 por ciento)

Un tema particular que llama la atención es que, a pesar de lo agudo que pueden ser las críticas a los distintos niveles de gobierno y servicios públicos, los ciudadanos perciben en su mayoría que su situación económica actual no ha empeorado con respecto al año pasado, y esperan que no empeore el próximo año.

Los resultados de este estudio, ahora reconocidos por su calidad y su alcance a nivel nacional e internacional, constituyen una herramienta valiosa para vincular los sectores de gobierno, las empresas, la sociedad civil y los académicos, para entender las prioridades ciudadanas e integrarlas en la elaboración y diseño de política pública efectiva que transforme el entorno social.

El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL.

Opine usted: jorge.o.moreno@gmail.com

