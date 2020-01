Jesús Garza: ¿Reactivará el T-MEC a la economía nacional?

Fuente: Cortesía

Recientemente el senado de los Estados Unidos ratificó el Tratado Comercial entre EUA, México y Canadá dando certidumbre a los agentes económicos de los tres países. Así, el peso reaccionó de manera favorable y los mercados financieros repuntaron. Es probable que muchas inversiones que se encontraban detenidas comiencen a reactivarse ante un entorno de mayor certidumbre, sobre todo en el sector manufacturero, el más importante para la industrial nacional. Sin embargo, ¿es suficiente el T-MEC para potenciar el crecimiento económico?, la respuesta es no, elaboró.

El año pasado la economía probablemente no creció o decreció (todavía faltan los últimos datos de crecimiento del INEGI). Al interior del PIB real destaca la fuerte contracción de la inversión, el casi nulo crecimiento del consumo privado y la disminución del gasto de gobierno (por el subejercicio del gasto público). El único componente de la demanda agregada que se comportó de manera favorable fue las exportaciones netas, sobre todo manufactureras y automotrices. El 80 por ciento de estas se dirigen hacia EUA. Aún así, la economía no repuntó por la fuerte contracción de la inversión, nivel no visto desde la última crisis financiera internacional.

Para este año es importante recalcar que esperamos un crecimiento de alrededor de uno por ciento anual derivado de una reactivación de la inversión manufacturera (por la reciente ratificación del T-MEC) y por mayor inversión en proyectos de infraestructura. Además de los mega-proyectos anunciado el año pasado por el gobierno federal (tren maya, Santa Lucía, etc.) destacan proyectos acordados con el sector privado de alrededor de 800 mil millones de pesos.

Si bien, este incremento esperado en la inversión es positivo para el crecimiento este año, no será suficiente. ¿Por qué? Por la incertidumbre que persiste en el sector energético. Casi la mitad de la inversión está focalizada en el sector energético y muchos proyectos están detenidos. El mensaje este año fue muy claro, detener las subastas petroleras y los permisos para algunas inversiones de energías renovables. Se le quiere dar más poder de mercado a las empresas productivas del estado.

Sería ideal que el gobierno rectificara y permitiera que el sector privado invierta en este sector. Sin un cambo de discurso no dudemos de reducciones adicionales en las perspectivas de crecimiento. Espero que la economía crezca 0.9 por ciento este año y 1.5 por ciento en 2021, lejos del dos por ciento que teníamos hace apenas un par de años.