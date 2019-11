Jesús Garza:Política monetaria y el crecimiento

Esta semana probablemente el Banco de México decida disminuir la tasa de interés objetivo de nuevo, yo estimo que en 50 puntos base. Esta decisión está sustentada por un crecimiento económico muy pobre, de 0.0 por ciento de enero a septiembre (variación anual) y de una tasa de inflación que se ubica en el centro de la meta objetivo del Banxico (3 por ciento en octubre). Además, la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó su tasa de interés de nuevo en 25 puntos base lo cual abre más espacio para mantener el diferencial de tasas con ese país.

Así, dadas las condiciones expuestas anteriormente, Banxico recortará tasas para incentivar a la economía doméstica. Es probable que esto resulte en cierta aceleración en el consumo privado, sector que se mantiene estancado. Sin embargo, no creo que revierta la tendencia negativa que mantiene la inversión fija bruta. La inversión está siendo afectada por problemas estructurales relacionados con la confianza y no con las tasas de interés. El entorno externo no está ayudando con la persistente guerra comercial entre EUA y China, y el retraso en la ratificación del T-MEC son algunos de los culpables. Pero gran parte de la incertidumbre la está generando el mismo gobierno federal con decisiones como la cancelación del aeropuerto NAIM, la suspensión de las subastas petroleras de la reforma energética y la falta de inversión en proyectos productivos.

Es difícil pensar que reduciendo la tasa de interés se podrá reactivar la inversión. Lo que si puede ayudar sin duda es acelerar el gasto público en inversión productiva. Esta semana se anunció una inversión de cerca de 170 mil millones de pesos para infraestructura el próximo año. Esta noticia es sin duda positiva en este entorno, sin embargo, no terminará de detonar el potencial de la inversión en el país.

La inversión es el componente más importante del crecimiento real y potencial de cualquier economía. Porque no solo contribuye a la expansión de la economía al momento de ejecutarse, sino que expande la capacidad productiva de la economía en el futuro. La fuerte caída en la inversión este año ha sido la culpable del estancamiento de la economía nacional. La economía probablemente crecerá cero por ciento en 2019.

Es fundamental que se tomen medidas para generar certidumbre para atraer inversión para el próximo año. En un entorno donde la economía de EUA comienza a mostrar señales de desaceleración es importante que la demanda interna del país tenga mayor fortaleza. El único componente de la demanda agregada que crece en México son las exportaciones netas que ya mostraron una caída anual en las exportaciones automotrices hacia el vecino país.

