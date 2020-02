Jesús Garza: La reforma telecom trajo consigo mejores precios y servicios…excepto IZZI

Fuente: Cortesía

La reforma telecom que se firmó en el 2013 fue el parteaguas para generar un mercado más competitivo en dicho sector. Tradicionalmente, Telmex controlaba gran parte de ese mercado y la apertura del sector buscaba que entrasen más competidores para reducir los precios al consumidor y brindar mejores servicios a los clientes.

A partir de la reforma varias compañías entraron en el mercado lo que provocó una disminución en los precios de la oferta la telefonía, televisión e internet. En promedio desde el 2013 los precios en general se han reducido en un 35 por ciento. Lo anterior ayudó a disminuir los costos operativos de las empresas y aumentó el ingreso disponible de las familias. Además, muchos operadores comenzaron a ofrecer las tres opciones de telecomunicaciones, es decir, televisión, telefonía e internet en paquetes que eran más accesibles que hacerlo anteriormente por separado.

Así, la gran mayoría de las empresas de este sector mejoró sus servicios para la atracción de clientes y mejoró los precios de oferta, muchas veces ligados con más eficiencia en sus procesos. Personalmente he tenido la experiencia de contar con los servicios de varias compañías de telecomunicaciones que en gran medida han respondido a mis expectativas hasta ahora.

Recientemente contraté los servicios de la empresa IZZI, principalmente porque la empresa que tenía anteriormente no tiene cobertura en la colonia donde resido. Hace aproximadamente una semana que el servicio de internet y cable dejó de funcionar y diariamente espero al técnico sin que llegue. Se reprograma la cita y así continúa el problema. Por fin llegó el técnico y después de un rato se retiró sin decir más y el problema continúa. Lo interesante del asunto es que las personas que están a cargo de la atención a clientes no tienen conocimiento alguno de los sucesos y no tienen manera de contactar a los técnicos.

Tuve la oportunidad de vivir en otros países y es la primera vez que recibo un servicio tan deficiente. Lo más interesante es la indiferencia de la compañía para resolverlo. En mi empresa nuestros clientes son lo más importante y hacemos lo posible para satisfacer sus necesidades. Espero sea una llamada de atención para esta empresa ya que muchas otras pueden incrementar su poder de mercado tanto en precio como en servicios al consumidor.

Al momento de escribir esta nota me han reprogramado de nuevo la cita del técnico y habrán pasado ya ocho días sin la reactivación del servicio. A eso sí, me cobrarán todos estos días como si tuviese el servicio al 100 por ciento.

