Javier Torres: La emisión de facturas ¿estaría amenazada para 2020?

Fuente: Cortesía

Estimado lector, en el momento de la preparación de esta columna, ya han pasado varios días desde que el Presidente y el Secretario de Hacienda presentaron su propuesta de reformas fiscales para el 2020. Hay propuestas con cambios muy relevantes, una de ellas es el de incrementar los supuestos para que Las Autoridades fiscales, utilicen su criterio discrecional y dejen sin efectos su Certificado de Sello Digital (CSD).

Mire usted, el CSD es el archivo electrónico que le permite a cada contribuyente, el emitirles facturas a sus clientes. Actualmente las autoridades fiscales (SAT) utilizan las facultades que les otorga la Ley para llevar a cabo la práctica de dejar sin efectos (bloquear) el CSD. En mi opinión el SAT utiliza más un criterio discrecional que un fundamento legal para efectuar dicha práctica. Lo anterior origina un fuerte impacto negativo en las finanzas de los contribuyentes.

Permítame comentarle que existen varios supuestos para “dejar sin efectos” o bloquear el CSD, tales como que el contribuyente NO está Localizado o desaparezca, que haya dejado de presentar declaraciones, que el monto facturado por el contribuyente no concuerde con lo declarado, etc.

Ahora bien, Le informo que si los diputados y senadores aprueban la propuesta de reforma fiscal que envío el Poder Ejecutivo, se agregarían más supuestos para el bloqueo del CSD, de las cuales se destacan las siguientes:

Cuando el Contribuyente emite facturas falsas, o no logre desvirtuar dicha situación ante el SAT.

Cuando un contribuyente adquiera facturas falsas y/o NO corrija su situación fiscal.

Cuando los datos del buzón tributario, NO son auténticos o correctos.

Del primer punto, y por increíble que parezca; hasta el día de hoy NO existe en ley una disposición que permita al SAT, el bloquear el CSD a los llamados Factureros, EFOS o contribuyentes que están en la lista negra. Considero correcta y adecuada esta propuesta.

Pero mire, del segundo punto se desata una gran polémica. Resulta que si usted utiliza en la determinación de sus impuestos, es decir deduce o acredita un CFDI que fue emitido por un contribuyente EFO; y no puede demostrar que la operación por la que adquirió ese comprobante es real, el SAT podría bloquearle a usted su CSD. Lo mismo ocurriría si usted NO corrige su situación fiscal.

Lo anterior son situaciones donde los contribuyentes “conocen o saben” de operaciones que se llevaron a cabo con proveedores EFOS. Pero que sucede con aquel contribuyente de “a pie”, aquellos contribuyentes que por error o desconocimiento, o simplemente por la falta de sistemas adecuados, utilizan un CFDI de un EFO; pues permítame decirle que ¡Dios los ampare!, porque el SAT les podría parar su operación por lo severa que es la sanción de bloquear su CSD.

Del tercero, si usted o alguien en su empresa o negocio, registró incorrectamente su información ante el Buzón Tributario, pues permítame decirle que podrían también bloquearle su CSD. Esta sanción me parece excesiva.

En las próximas semanas veremos que ocurre con este tema, los Diputados y Senadores cuentan hasta el 20 y 31 de octubre respectivamente para aprobar o modificar las propuestas de reformas fiscales. ¡Se va a poner bueno!.

El autor es Miembro del Comité Fiscal de Index Nuevo León .

Opine usted: noticias@indexnuevoleon.org.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.