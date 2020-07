Javier Torres Coppel: Para el impuesto sobre intereses obtenidos ¿la bolsa es una alternativa?

Fuente: Cortesía

Estimado Lector,

Le recuerdo que inicios del 2020 entró en vigor una reforma fiscal de la 4T, que consiste en que cada vez que las instituciones que componen el sistema financiero (bancos, aseguradoras, afianzadoras, afores, arrendadoras financieras, entre otras) les paguen intereses a las personas físicas, le van a retener a dichas personas el 1.45 por ciento de Impuesto (ISR), pero sobre el capital.

Si le ponemos números a lo anterior, nos vamos a llevar una desagradable sorpresa. Resulta que una persona física tiene un capital invertido de 100 mil pesos, donde la institución le paga a una tasa del seis por ciento anual; usted recibiría un interés anual en cantidad de seis mil pesos al año (500 mensuales); pero a usted le van a retener mil 450 pesos al año de ISR.

¡A usted le quitan el 24 por ciento de los intereses que percibió! Esto es un claro desincentivo al ahorro, y un gran error de la 4T.

En esta dificilísima época económica, donde las personas estamos buscando alternativas para crecer nuestros recursos, le pongo una; las bolsas de valores, por ejemplo, la de Nueva York, la cual reportó el mayor crecimiento para un trimestre, desde 1998. https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/wall-street-titubea-en-arranque-de-operaciones

Para muestra Apple, Inc (la compañía de tecnología) su acción tenía el precio de 240 dólares al 1 de abril de 2020 (fuente: www.trading.com), la cual terminó el 30 de junio al precio de 364 dólares; un gran incremento del 51 por ciento en un trimestre. Por supuesto hay que considerar que, durante el primer trimestre de 2020, por la pandemia; dicha empresa (y muchas otras) tuvieron disminuciones enormes en el valor de sus acciones.

Me declaro que no soy experto en inversiones, y sé que el invertir en la bolsa lleva un riesgo, pero si hubiera hecho una adquisición de una acción a 240 dólares de Apple, Inc, y la hubiera vendido el 30 de junio a 364 dólares; mi rendimiento hubiera superado claramente al rendimiento de cualquier cuenta donde me paguen intereses. ¡Hay que consultar a los expertos en inversiones!

En cuanto a impuestos, le informo que la ganancia por venta de acciones (capital gains) en bolsa de valores paga un impuesto a la tasa del 10 por ciento sobre dicha ganancia. Esto significa que, el impuesto que se pagaría sería de 12.4 dólares (364-240 * 10%). Las personas físicas pagan este impuesto hasta que se presente su declaración anual, es decir a más tardar el 30 de abril del siguiente año.

La tasa del 10 por ciento para las personas físicas en capital gains es competitiva, ya que, si residiéramos en países del primer mundo, en donde se encuentran las bolsas/mercados de valores más poderosos, el impuesto sería mayor. En México es menor el impuesto sobre capital gains, que el impuesto que nos recetan por tener el dinero guardado en el banco.

La “nueva realidad” origina que las personas físicas busquemos alternativas para maximizar nuestros recursos. Aquí tiene una que quizás le interese. Amigo lector, debemos ser muy cuidadosos con nuestros “flujos”, medir los riesgos, buscar estrategias de inversión; y si usted es de los afortunados de tener “cash”, ¡aprovéchelo!

