Javier Amieva: Las mentiras hunden a Trump y en México a la democracia

Fuente: Cortesía

La agencia noticiosa AP dio a conocer una noticia en la que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que “extraditaría al expresidente Felipe Calderón a Estados Unidos (EU) si Washington se lo solicitaba”, según una entrevista concedida a un diario de México el martes pasado.

El presidente de México, AMLO, no explicó qué podría motivar tal solicitud de extradición de Calderón, rival conservador al que acusó de despojarlo de la presidencia en 2006.

Calderón gobernó, podría decirse que es mejor conocido por lanzar una ofensiva dirigida por militares contra los cárteles de la droga que coincidió con un aumento en los homicidios, y la violencia de las pandillas se elevó, explica la agencia noticiosa.

“AMLO ha criticado a Calderón desde que el ministro de seguridad de este último, Genaro García Luna, fue arrestado en Texas el año pasado bajo sospecha de aceptar millones de dólares en sobornos de un importante cartel de la droga que él tenía la tarea de combatir.

“García Luna ha negado haber recibido dinero del Cartel de Sinaloa, la pandilla liderada por el capo condenado, Joaquín "El Chapo" Guzmán, pero AMLO ha presentado el caso como un ejemplo atroz de corrupción profundamente arraigada en gobiernos pasados” .

En el contexto anterior, el presidente AMLO contestó a pregunta expresa de un medio que si promovería la extradición del ex presidente Calderón y manifestó que “Sí, como hacemos en todos los casos. Cumplimos con todos los acuerdos que tenemos con EU y les pedimos que también envíen a los buscados a juicio en México”.

Por otra parte, relacionado también con Calderón, la semana pasada, el Instituto Federal Electoral, -IFE-, negó la solicitud de registro de Partido Político a los esposos Calderón, quienes están tratando de establecer un nuevo partido para enfrentar a AMLO en las próximas elecciones en un contexto político de oposición.

La negativa del registro en cuestión fue “fundamentada” por no haber podido demostrar los peticionarios el origen al cinco por ciento de los fondos para promoción política, cantidad similar a la que se comenta en un video divulgado donde un hermano del presidente AMLO recibía, en efectivo “donativos” para la campaña política, los cuales según declaran los actores del video es una de diversas entregas. El asunto de los donativos para su campaña fue reconocido como cierto por AMLO y trato de minimizarlo diciendo que no era ni de cerca una cantidad que se pareciera a los trafiques que Lozoya, su testigo protegido ha divulgado.

Adicionalmente AMLO congratuló al “desprestigiado” INE –por él - por esta resolución.

Como si necesitara ayuda, AMLO tuvo defensores adicionales a su desatinada declaración y hubo quien comparó a los fondos “recaudados” -en tiempo de la insurgencia independentista de México-, diciendo que situación similar podría compararse con la Corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, elaborando una “comparación” no corregible lógicamente; el tema de fondo en dicha defensa es que ni el presidente ni sus consejeros y asesores discurren defensas argüibles, lógicas o ciertas.

El día de ayer domingo, AMLO declaró: “Vamos avanzando, enfrentando la pandemia, y también se está avanzando enfrentando la crisis económica, ya no estamos perdiendo empleos. No olvidemos abril, mayo, junio y julio perdimos empleos, agosto y lo que va de septiembre ya llevamos recuperados alrededor de 120 mil empleos; es decir, va mejorando la economía y vamos hacia la normalidad de las actividades productivas”, manifestó; sin embargo no mencionó que más de 10 millones de mexicanos quedarán sumidos en la pobreza porque al igual que Trump, desdeñaran la información y las medidas que habría que tomar para proteger los empleos, la salud y la vida de los mexicanos.

“Esta pandemia mundial desgraciadamente ha afectado más en otros países, inclusive, en lo que tienen más potencial económico que se pensaría cuentan con más infraestructura para la atención médica; sin embargo, no han podido enfrentar con éxito esta pandemia”, aseguró.

AMLO expuso que la pandemia causada por el virus se ha agudizado más en otros países, retórica que no dice que México está en el décimo lugar de infectados y ocupa uno de los últimos lugares en la aplicación de pruebas.

Hasta el sábado pasado, México registraba 70 mil 604 muertes y 663 mil 973 casos confirmados, según la Secretaría de Salud.

La mortalidad, con las cifras que da Salubridad y AMLO valida, es del nueve por ciento de los infectados mientras que el promedio internacional está abajo del uno por ciento, esto según las cifras oficiales, sin embargo especialistas en la materia estiman que al menos ha fallecido lamentablemente 120 mil mexicanos, por falta de previsión y cuidados médicos adecuados.

No se trata de mantener camas disponibles y pararse todos los días a promover campañas de “haber doblegado al virus”, hace falta tener educación y sensibilidad y gobernar en verdad en beneficio del pueblo y no mediante mentiras y caprichos.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.