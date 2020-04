Javier Amieva: Laredo y la región en peligro por una temprana reactivación

Fuente: Cortesía

Los líderes de esta ciudad fronteriza texana de Laredo han implementado algunas de las medidas de control del Covid-19, quizás las más estrictas en Estados Unidos (EU), incluyendo toques de queda juveniles, ordenes de quedarse en casa y evitar reuniones innecesarias y hasta la regla de usar tapabocas en la calle y en sitios públicos, esto porque sus autoridades están defendiendo la salud de sus habitantes y el puerto de entrada terrestre más importante y estratégico con América Latina.

Y es que Laredo, Texas es un puerto de entrada de 280 mil millones de dólares anuales en comercio internacional y “la primera línea de defensa”, protegiendo así a esta actividad y al corredor comercial más importante de esta nación.

Y mientras las autoridades de la frontera de Laredo llevan ya al menos dos semanas adelante en la implementación de difíciles y costosas medidas sanitarias restrictivas en beneficio de sus habitantes, el Gobernador Greg Abbott contempla -más políticamente actuar que en términos de salud pública-, que se levanten medias para “proteger la economía” aún al costo de una peligrosa temprana acción, que ha sido el deseo de Donald Trump.

Solo hace cuatro semanas, Abbott no consideraba necesario implementar medidas restrictivas sanitarias hasta que el número de enfermos y decesos en el resto del país le convencieron de que podría perder capital político, entonces reaccionó y declaró: “Los líderes locales -municipales- pueden tomar la decisión correcta que sea mejor para su comunidad", porque esa "es la forma en que funciona la estructura" en Texas.

Sin embargo, los republicanos han seleccionado a un reconocido líder y recaudador de fondos de Trump para reiniciar las actividades económicas Dennis Nixon. El presidente de un banco que cuasi-coaccionó a sus empleados por votar por Trump inicialmente y que ejerce gran influencia sobre organizaciones político-económicas en Laredo; él velará por sus intereses, ¿Tiene usted duda?

Laredo, sin discusión, es el eje de una entretejida y segura cadena de suministro que sostiene un millón de dólares por minuto en comercio internacional que proviene de México y provee suministros a todo EU, incluidos productos alimentos frescos, equipos médicos y eléctricos y desde sus cientos de maquiladoras equipos estratégicos militares y campos de cultivo pre-contratados para que los productos de temporada agrícola estén presentes todo el año en los supermercados del país, que hoy con la pandemia son la columna vertebral de la alimentación, sin duda.

No todos están de acuerdo con esto, por ejemplo los productores en Florida que no encuentran mano de obra barata de indocumentados, no les ha quedado más remedio que dejar perder sus cultivos y gritar voz en cuello a Trump que “detenga la entrada de productos agrícolas mexicanos porque no tienen ellos como cosechar los suyos ni de cómo distribuir ante la escasez de mano de obra y transporte hasta los mercados de consumo”.

La mayoría de los –hoy casi 300 casos positivos de Covid-19 en Laredo, Texas-, se transmitieron localmente, según reportes de Héctor González, Director de Salubridad de esa ciudad, quien declaró a diarios nacionales que “es crítico que Laredo tenga su brote bajo control debido al enorme efecto que la propagación aquí podría tener en el país”, y todos los días aparece informando no solo de los casos sino de las estrategias para mantener no solo a los ciudadanos sanos y “aparte”, sino buscando también alianzas para combatir la pandemia, mientras que en Washington y los seguidores republicanos anteponen la “reactivación económica” a la vida de trabajadores de la salud y los habitantes de la región.

"Fuimos proactivos en hacer cosas que todavía no se estaban haciendo en la mayoría del país porque estamos tratando de evitar que esto se salga de control, tomando más vidas", dijo Víctor Treviño, la autoridad de salud del Departamento de Salud de Laredo. “Tenemos muy pocas armas y estamos haciendo lo que tenemos para proteger nuestra ciudad y el puerto terrestre número uno del país. Estamos equilibrando nuestra salud con los negocios del país”.

El Ayuntamiento de Laredo actuó y ya que vio sus primeros casos a fines de marzo, implementando órdenes de quedarse en casa o distanciamiento social, toques de queda y educando, al mismo tiempo que “previno” a los residentes con multas de hasta mil dólares si no cumplían con esto y con el uso de protección de tapabocas público.

La policía ha estado atendiendo ya miles de llamadas de la gente que denuncia incumplimientos y vigilando que grupos de jóvenes, principalmente, no se reúnan a desafiar al virus en los parques y jardines de la ciudad –que no del estado-, que hoy, por órdenes del gobernador podrían convertirse en focos de infección nuevamente, debemos de diferenciar sin duda la potestad estatal y la municipal pero no solo para este concepto, sino para toda la reactivación económica y guardar sana distancia con las medidas políticas trumpistas, que podrían ser emuladas por autoridades mexicanas.

Ni Laredo ni ninguna población que haya tomado precauciones debe de permitir que lo logrado por sus autoridades se venga abajo poniendo en peligro a la población por cumplimentar anticipadamente los deseos políticos que no contemplen las necesidades de sus gobernados.

