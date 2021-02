Javier Amieva: La tormenta perfecta golpea a México, ¿hay culpables?

Fuente: Cortesía

Estimado lector, la semana pasada en un entorno de gravedad por la pandemia del Covid-19, lo que menos se podía esperar era la llegada de una tormenta invernal de proporciones mayúsculas con una gran afectación para México, principalmente en la zona Noreste.

Esto puso de manifiesto la precaria estrategia y errónea administración de los recursos energéticos, resultado de errores y malas decisiones consientes de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ante esta crítica situación, ahora trata de desmarcarse. Sin embargo, la historia reciente, menos de tres años que lleva esta administración, acarrea hoy como resultado lo que vendría a ser una Tormenta Perfecta contra los mexicanos.

La Tormenta Perfecta se dio porque el mal clima llegó a México en un punto donde empezaba a ceder la pandemia, cuando el país sigue teniendo conflictos con los productores de Energía y en Texas, el gobernador republicano Abbott decidió que: “el gas de Texas es para los texanos, sus electores, antes que para otros estados o que México”.

Por otro lado, Biden que no es un protagonista como su antecesor, Trump, se ha limitado a entregar ayuda y lo necesario, aunque no movió un dedo ante la orden del gobernador y la tardía Carta de AMLO, pidiendo proveeduría de Gas, de aquellos a quien ha maltratado y privado de seguridad jurídica de sus negocios con México.

Es cierto ni la pandemia ni la tormenta invernal han sido culpa de AMLO, pero veamos los hechos antes del corte de energía desde Texas y de lo que ha hecho su gobierno en la política de proveeduría de energéticos para el bien de los mexicanos y su industria:

El martes 10 de Septiembre del 2019, el gas natural comenzó a fluir en el gasoducto de exportación Sur de Texas-Tuxpan, solo una semana después de que el presidente AMLO anunciara un “acuerdo” entre la generadora estatal CFE y desarrolladores privados sobre los contratos de transporte por gasoductos en los que hay todavía desacuerdos y disputas.

Después de alcanzar la finalización de obra mecánica del Ducto Texas-Veracruz y a mediados de junio del 19, el oleoducto Sur de Texas registró un aumento de los ingresos de Valley Crossing, en el lado estadounidense de la frontera pero pocos días después, la CFE anunció que había iniciado un procedimiento de arbitraje con los desarrolladores de ductos TC Energy, IEnova, Fermaca y Grupo Carso por pagos contratados que, según alegó AMLO, no estaban justificados.

Para julio del 2019, México decidió que no podía seguir pagando la proveeduría y distribución y cancelaria contratos, y la CFE amenazó con detener las operaciones en el oleoducto de exportación masiva mientras el gobierno federal y los desarrolladores privados esperaban el resultado de los procedimientos de arbitraje en tribunales internacionales, mientras tanto hay un “arreglo” acogotado que traerá consecuencias.

El sistema de proveeduría de gas a México, vía la central eléctrica Altamira V, la interconexión, Monte Grande y el Gasoducto TC Energy –entonces TransCanada-, Tamazunchale en los Naranjos Veracruz. La entonces nueva tubería de exportación, junto con el proyecto de reversión de la Estación Compresora de Cempoala, debería permitir que el suministro también fluyese hacia el sur de México, un área que ha estado sujeta a escasez desde el 2019.

La caída de la producción nacional está frenando el desarrollo del crecimiento industrial de la península de Yucatán y dejó sumida y en tinieblas a la península porque PEMEX no produce lo necesario y el gobierno de México ha desconocido los contratos firmados con las empresas constructoras, poniendo no solo en riesgo la seguridad jurídica que ofrece México a inversionistas, y paró a la población de México, que ante la falta de gas y producción eléctrica, que en tres días, según el gobierno de México ha costado “20 mil millones de pesos” y ha creado un taponamiento en la industria maquiladora que ha costado a los particulares también unos 20 mil millones, pero no de pesos sino dólares.

El asunto ha estado a debate dentro del Gobierno de López Obrador , por lo que este no puede darse por sorprendido, desde hace mucho, dijo Carlos Urzúa, quien fungió como secretario de Hacienda, reconoció en una entrevista con la revista Proceso que una de las razones de su dimisión fue la disputa por el ducto.

Urzúa no estaba de acuerdo en renegociar el contrato de los Ductos de Texas-Veracruz que proveerían de Gas a México firmado en 2016 con Peña Nieto. “Puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro, como afirma Bartlett, pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo”, dijo. El exministro y acusó a Bartlett de no tener los conocimientos suficientes sobre el tema y de generar un problema donde era necesaria una solución, aunque la culpa de que Bartlett este allí es de López Obrador quien ha mantenido a este “funcionario” como parte de su gabinete.

Esto es jugar literalmente con fuego y con el bienestar de millones de mexicanos que viven en la península de Yucatán, donde ya hay apagones severos porque no hay gas”, concluyó entonces el hoy el olvidado Urzúa.

“Yo lo nombré”, dijo AMLO orgulloso de Bartlett, quien ha mentido sobre los apagones primero en Yucatán culpando al estado Panista de Tamaulipas y “fuegos provocados por campesinos”. “No volverá a ocurrir dijo, y ha vuelto a repetir AMLO ante la prensa con desenfado y cinismo, porque Bartlett es el intocable hombre de AMLO a pesar de escándalos y apagones, corrupción, ineptitud, opacidad, influyentísimo y conflicto de intereses que se acumulan sobre el director de CFE, mientras el presidente lo respalda a toda costa y ambos hoy son los responsables no del mal clima pero de la falta de previsión, de las malas relaciones internacionales y de no proteger a los mexicanos por caprichos de tratar de culpar a gobiernos anteriores de corrupción, sin ver que la corrupción está ahí desde el nombramiento de Bartlett y de las diarias mentiras al pueblo de México.

¿Cuál será la otra tormenta que aquejará a México además de la energética, de las vacunas, del desbasto de medicamentos, etc.?

Como colofón le diré estimado lector que durante estos días de apagones y desgracias energéticas AMLO ha dedicado más tiempo a defender “la libertad de ser candidato” a Félix Salgado Macedonio, -quien fue impuesto por el entonces PRD al mando de AMLO, que siempre ha sido su protector desde el 2005 cuando lo nombró “democráticamente” como alcalde de Acapulco-, que a resolver de fondo y congruentemente el tema de Energía para el bien de México.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.