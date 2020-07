Javier Amieva: La promesa de acabar con México y el viaje de AMLO

Fuente: Cortesía

Durante la inicial campaña presidencial Donald Trump prometió renegociar, y acabar si fuera necesario con el NAFTA, -el TLCAN-, al que llamó "el peor acuerdo comercial jamás hecho". Ya como presidente, después de amenazar a México de simplemente cancelar el acuerdo comercial, en algunos casos impuso “tarifas extraordinarias” a productos mexicanos de importación. Fuese hasta después de que México se comprometiera a cumplir condiciones ajenas a tratados comerciales usadas como chantaje, que finalmente Trump firmó el nuevo convenio.

El resultado de lo anterior es el T-MEC que Trump promulgó en enero y promocionó como uno de sus logros más destacados en su discurso durante el anual Estado de la Unión, -una versión del informe presidencial norteamericano-, y que utilizará en los próximos meses como muestra de haber cumplido con promesas para sus extremistas seguidores.

Pero también muchas de las promesas de Trump durante su elección permanecen incumplidas y eso lo pone en riesgo, ante las cercana elecciones, él debe demostrar el haber cumplido al menos con promesas importantes y también probar que la caída de la economía no se debe a como ha manejado irresponsablemente la pandemia entre otros resultados, además demostrar a grupos minoritarios, pero con millones de votos, que es amigo México y de AMLO y que ha protegido a su país al mismo tiempo.

Por lo anterior, construir un muro de cara a México, aún disfuncional, será testigo no solo del racismo e intransigencia contra México sino que demostrará a sus votantes que cumple sus promesas y que los ha mantenido cada día de su “administración” más seguros de “, traficantes, asesinos y violadores”.

Estas son algunas de las promesas que hizo: frenar la migración, -legal e ilegal-, de mexicanos a los Estados Unidos (EU), introducir magistrados conservadores y republicanos partidistas a la Suprema Corte lo cual ya sucedió, “lanzar una poderos bomba contra el mundo Islámico”, ya lo hizo, abandonar el TPP para evitar que China siga ganando dominancia, también lo cumplió y salió del tratado y ha hostigado al país asiático hasta niveles de poner en peligro al mundo.

Trump prometió prohibir a todos los musulmanes ingresar a EU, de hecho, prometió un cierre "total y completo "hasta que las autoridades de EU puedan descubrir qué está pasando", ya que en masacres internas - por venta irrestricta de armas de alto poder- habían participado criminales musulmanes.

El hoy presidente prometió reemplazar Obamacare, no solo por la “marca” del producto, sino porque considera –para apoyar a grandes empresas-, que los empleadores, patrones e inversionistas no tienen la obligación de aportar cuotas para la salud de sus empleados. Obamacare, es el intento de extender la atención médica al 15 por ciento estimado del país que no está asegurado. Cancelar Obamacare dejaría a más de 20 millones de estadounidenses sin seguro porque se les triplicarían las primas, se regresaría a que no se acepten individuos con enfermedades “pre-existentes” y sería tan serio como una nueva y deliberada pandemia.

Si bien Trump no ha podido cumplir su promesa de expulsar a 11.3 millones de indocumentados, si ha logrado mediante el pretexto de la pandemia detener la expedición de visas de carácter turístico, los procesos de miles de trabajadores e inversionistas obligados a renovar anualmente sus visas de trabajo, han detenido los procesos de residentes legales que durante décadas han cumplido y ahora solicitan su cambio de estatus a ciudadanos, conculcando sus derechos, en realidad es porque una vez que se convierten en ciudadanos podrán votar, así que prefieren mutilar familias y negocios, y no correr el riesgo.

Las promesas principales ya descritas como es el muro con costo de más de 20 mil millones de dólares, parcialmente fondeado, la suspensión de emisión de todo tipo de visas y procesos migratorios, las nuevas reglas del T-MEC que aplicara a conveniencia electoral como es el caso de inspecciones laborales en México que ya están preparando y la perpetua violencia de agentes migratorios contra sus vecinos del sur están en marcha.

El 29 de enero, Trump firmó oficialmente el T-MEC, anotando un logro importante para él y esto fue festejado por México porque esto significaría que el amenazado comercio internacional se estabilizará por algunos meses, aunque no será fácil; mientras tanto el mandatario de EU se anota victorias dirigiéndose con promesas cumplidas o parcialmente cumplidas a las elecciones del 2020 que le llevarían a la reelección.

El presidente de México anunció que viajara este miércoles a reunirse con su homónimo de EU ¿Volveremos a repetir el error de Peña Nieto y mostrar nuestra complacencia a la candidatura de Trump? Ojalá Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sepa actuar dignamente y en consecuencia.

El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.

