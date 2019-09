Javier Amieva: La economía y la estabilidad de nuestra frontera norte en peligro

Fuente: Cortesía

El presidente Donald Trump declaró un estado de emergencia el febrero pasado para obtener mediante artilugios, fondos para la construcción del muro fronterizo con México.

Aunque la líder de la Cámara estadounidense –Speaker of The House-, Nancy Pelosi, visitó la frontera con México para constatar que no existía dicha emergencia en la frontera Sur de Estados Unidos (EU), que si ha visto un aumento en el número de migrantes que ingresan a este país, y pese a que los legisladores han votado dos veces para poner fin a la emergencia, aún no han logrado el apoyo de los dos tercios necesarios requeridos por ley.

Los Demócratas alegan que simplemente se trata de un abuso de poder del ejecutivo para poder cumplir promesas de campaña a su electorado y con ello ganar la reelección.

La orden de emergencia le permitió a Trump desviar dinero de otros proyectos para financiar su muro prometido durante mucho tiempo después de que no pudo obtener la aprobación de todo el efectivo requerido por parte del Congreso.

Por lo anterior, y además por una concesión de los legisladores que otorgaron, al Sr Trump más de cinco mil millones de dólares –de los 18 mil que solicitaba, a cambio de prevenir un paro indefinido del gobierno estadounidense-, ya existe una buena parte de los fondos para continuar con la construcción del muro prometido, que es apoyado por los republicanos.

Aunque los demócratas y los legisladores en el pasado han tratado de revocar los alcances de las múltiples “órdenes ejecutivas de Trump”, la mayoría sin éxito, podrían ante el actual panorama político por el caso de Ucrania, esta vez sí lograrlo, mediante el juicio político que demuestre que estas acciones han sido un abuso de poder.

Es posible que el “impeachment”, o juicio político contra Trump, pudiera ser la moneda de cambio, y esto sería jugar a Trump con sus mismas estrategias de “bullying”, y entonces no ejercitar el juicio, pero dejarlo en evidencia a él y a los republicanos que lo apoyen, reservándose las acciones para futuros juicios de otra índole, incluyendo criminal.

Mientras esto sucede, una serie de actividades montadas por la administración Trump para hacer más dramático el caso de la “emergencia en las fronteras” continúa desarrollándose.

Las instalaciones temporales de “tiendas gigantescas” en la frontera con México, en cinco ciudades, incluyendo las importantes ciudades de Laredo y El Paso en Texas, han iniciado a escuchar los procesos de asilo solicitados por los grupos de migrantes que buscan mejores horizontes y sobre todo más seguridad para ellos y sus familias que lo que sus países pueden ofrecerles.

Sin embargo, estos procedimientos no se llevaron a cabo sino hasta que el gobierno estadounidense decretó en sus procesos migratorios que: “El derecho de asilo no podrá otorgarse a individuos que hayan pasado por países donde pudieron haber ejercido este derecho y no lo hicieron”; por lo que el proceso ha llevado a que solo un bajo porcentaje de individuos que se presentan a proceso sean aceptados, los más son devueltos a México, que “fue un país de paso donde pudieron ejercer este derecho”. La mayoría son devueltos por esta razón y además si es el caso que no pudieron demostrar “temor fundado” o “miedo creíble” de persecución, bajo las reglas de asilo “acomodadas a modo”.

Las devoluciones las audiencias judiciales de los migrantes incluidos en el controvertido programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) continúan entonces ocurriendo a lo a lo largo de la frontera internacional que California y Texas comparten con México.

Pero un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, dijo a la cadena CBS News que la política, conocida como "Permanecer en México", se ha implementado "efectivamente" a lo largo de toda la frontera entre EU y México, porque los funcionarios fronterizos de este país pueden transportar a los inmigrantes a través de diferentes sectores para someterlos a este juicio, esto siempre y cuando el gobierno mexicano "indicó capacidad para aceptarlos", como fue el caso.

¿Ahora, quién atenderá esta problemática que afecta nuestras fronteras? El gobierno de México hizo esta oferta y ha ejercido acciones de contención en la frontera Sur por temor a represalias comerciales, pero no ha hecho nada en la frontera Norte para aliviar una situación que aumentara las tensiones, la violencia y la inseguridad en la frontera Norte de México.

