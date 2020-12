Javier Amieva: Hoy día histórico para EU

Fuente: Cortesía

Desde que en 2015 se inició la campaña de Donald Trump, los analistas políticos vimos venir un cambio que podría terminar con la real democracia en Estados Unidos –EU-, pero ni ciudadanos norteamericanos ni políticos, estudiosos o empresarios mexicanos quisieron escuchar.

Mis columnas entonces, hablaban ya del peligro que representaba ese individuo para EU, lo mismo, que he venido señalando infructuosamente: México Peligra.

Hoy cinco años después, y de concretarse la salida de Trump, -si el Colegio Electoral ratifica a Biden-, los daños que deja Trump a su país y los efectos colaterales a la democracia, diplomacia y economía mundial son tan amplios como el cúmulo de mentiras que este personaje sigue alegando y deja, como resultado un país dividido con odios más grandes que los que hayan existido en las sociedades Árabe-Israelies, Irlandesas, Euskaras, Vascas, Venezolanas y las que hoy –es fácil de intuir y comprobar-, siguen su –lamentable- curso en México.

Claro, existen situaciones que nadie puede adivinar, pero siempre existen señales de peligro en materia económica, financiera y política y los posibles panoramas o resultados se pueden vislumbrar simplemente aplicando lecciones de la historia, sin embargo el comportamiento de las sociedades funcionan en base la propaganda política y el manejo que los lideres con intereses, mezquinos o no, manipulan siempre en su favor y esta es la historia de EU y un rápido vistazo a lo que podría esperar México ante esta nueva administración, repasando los hechos y acciones políticas de los últimos meses.

Las declaraciones y promesas de Biden -en el análisis que le presento y lo que respecta a su agenda con México-, no son muchas pero si muy importantes y las resumo: Biden ha declarado que detendrá la construcción del Muro aunque no derribara los tramos ya construidos. A este efecto ya los Demócratas bajo la Batuta del legislador Henry Cuellar han iniciado un proceso para que se cancelen los contratos existentes con empresarios que Trump favoreció para esta construcción y que los fondos otorgados al departamento de Defensa y que se desviaron para este despropósito no se sigan dilapidando, que las propiedades expropiadas a particulares regresen a sus propietarios y que los “monumentos al odio”, como la porción de muro que Trump levantaría en los puentes internacionales cese.

Pero tanto Biden como Cuellar y otros Demócratas están conscientes del problema migratorio mundial y manifiestan que se mantendrán fronteras seguras con tecnología y apegadas a las leyes, es decir el control migratorio será en los próximos años más estricto porque se aplicará lo último en Tecnología como antes se había propuesto “y no con muros que eran soluciones irracionales del siglo XIV”, según lo ha declarado Cuellar. En efecto su primera tarea es proteger sus intereses y su país, por eso los eligieron.

Bajo la ideología antiinmigrante, aislacionista y de odio, bandera que Trump utilizó para llegar a la presidencia, Biden tiene la difícil tarea de reunificar a su país y mantenerle seguro, pasar una reforma migratoria, prometida desde 2011 por Bush a México. que deje satisfechos a gran parte de los extremistas de Trump que estarán muy dolidos porque este ha logrado tatuar en sus mentes “que los Demócratas le robaron las elecciones”, y este sentimiento es palpable en cualquier sitio de este país que se recorra. Las banderas, las armas, las camionetas con propaganda política, en vez de futbolística, y la división entre blancos y otros grupos étnicos, de hecho todo se siente como lo fue en las épocas de los 50s .

En México, las políticas y las acciones de AMLO y sus funcionarios para tratar las crisis que Trump levantó en contra en los temas de comercio internacional, prohibiciones y alcabalas en contra de los lineamientos del comercio internacional y las imposiciones de que el país mexicano le sirviera como primer muro de contención contra las oleadas de emigrantes de Centroamérica.

Al final lo anterior deja a México con un tratado internacional menos conveniente, con promesas que habrá que cumplir y que se están ya legislando, que prometen mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos pero que favorecen más los intereses de empresarios norteamericanos.

La carga laboral y económica del T-MEC es una condición difícil para los empresarios mexicanos que además son desmostados por la actual administración mexicana y EU no se echará atrás, por el contrario Biden ha prometido a los empresarios estadounidenses que promoverá la manufactura y crecimiento industrial con incentivos proteccionistas: “se promoverá e incentivará la producción de bienes manufacturados en EU con medidas fiscales”, ha dicho Biden.

En materia Internacional, Biden deberá de iniciar una reconstrucción de la democracia mundial, rota ante la ONU, Tratados de Paris, NATO y lidiar con los cambios de estrategia de defensa militares en países clave para los EU. Si bien Trump no inició guerras con otros países, sí provoco tal división en su país que se permeó hasta el propio ejército que igual que la Suprema Corte de ese país está en manos de cuasi-extremistas Trumpianos que gustosamente entregaron sus presupuestos para la construcción del muro.

El gobierno de Biden será primero, y antes que nada en beneficio de su país y de sus ciudadanos y ese será el fondo de los cambios y reconstrucción que haga de sus propias Leyes y la integración que haga en seguimiento de una Democracia internacional, será lo segundo, los intereses de México serán puestos en la balanza respecto a beneficios comunes, pero también pesará sin duda el entreguismo hacia Trump y la orientación autocrática del actual gobierno. EU tiene intereses económicos e inversionistas en México que debe de proteger por un lado, y por otro un gran problema a resolver de más de 11 millones de indocumentados que están en el limbo y que debe de manipular con cuidado para no escindir más su país.

La economía de México sigue indexada a la de EU, hoy como hace 50 años, la diferencia que deberá de sopesar ahora el gobierno estadounidense es que las condiciones del tipo de gobierno populista en México las deberá de conciliar primero que nada con sus intereses.

Hay muchos ejemplos de la indexación e interdependencia con ese país al que le entregamos mucho a cambio de que no lesionará y abusará más de México. Mire, por ejemplo hoy en el Senado y posteriormente en la cámara baja en México se está legislando sobre acciones del banco central y de la banca de México, el tema principal son los dólares, sí los billetes verdes que llegan de los trabajadores –la mayoría de ellos indocumentados-, y de los llegan que llegan por la vía del T-MEC.

El pasado día 11 de diciembre, -hace tan solo tres días-, el Congreso de EU reportó “los esfuerzos realizados para mantener un equilibrio en los productos agrícolas bajo los acuerdos, -o la falta de estos-, respecto a producción estacional y ya se vislumbran, y habrá que resolver las quejas de los agricultores estadounidenses”, en otras palabras México desde nivel gubernamental, iniciativa privada y agrícola deberá de trabajar muy de cerca con Biden, de otra forma, la superestructura de Trump y su fobia contra México se continuarán materializando.

