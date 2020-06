Javier Amieva: Fuga de capitales y terrorismo fiscal, ¿la última llamada?

Fuente: Cortesía

En julio del 2008, cuando la “guerra contra el narcotráfico” amenazaba en convertirse en la pesadilla que hoy lo es, empresarios mexicanos de todo calibre buscaban afanosamente como iniciar operaciones empresariales en otros países y como refugiar sus capitales, inversiones o ahorros de toda la vida al mismo tiempo que salvaguardaban su vida y la integridad física de ellos y de sus familias.

Estando yo a cargo en ese entonces de un programa incubadora empresarial en Texas, tuve la ocasión de entrevistarme con el que fuese Cónsul de México en Laredo, Texas, hoy embajador de México en Kuwait, me refiero a Don Miguel Ángel Isidro Rodríguez quien me externó que cualquier programa que impulsara a empresarios mexicanos a llevar sus negocios al extranjero le causaba un sentimiento de ambivalencia, un sabor agridulce y que temía que el programa comercial que yo promovía para el gobierno texano arrancara oportunidades a otros mexicanos; le asegure que nuestro programa buscaba ampliar inversiones binacionales y no promover migraciones de capitales. Sin embargo los empresarios privados ya sabían lo que vendría y muchos capitales han salido de México desde entonces, hoy ellos ante la falta de apoyo en la pandemia, la falta de sensibilidad y de programas de apoyo y la anunciada amenaza y acciones de las autoridades fiscales, que están apretando y buscando como recaudar mediante recursos legales, y en muchos casos sin ellos, los empresarios de México están escuchando la última llamada.

En esos años – que no hace muchos, solo 12-, los muertos por la mafia organizada no se contaban por decenas, centenas o millares sino por casos casi aislados. Sea como fuere entonces, se había logrado un “equilibrio” con los grupos de delincuentes que permitía tener una relativa tranquilidad social; sin embargo ya entonces Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante el enojo de lo que él llamo despojo, venía sembrando - entre políticos hambrientos y sin escrúpulos que deseaban llegar al poder por la simple razón de hacerse ricos, - la semilla de un gobierno que sustituyera las instituciones de la democracia por un control total.

Durante casi dos décadas AMLO encontró patrocinadores entre sindicatos dolidos y socios-partícipes que recibían canonjías de impunidad a cambio no de dinero, sino de una promesa de apoyo o de inmunidad en las elecciones futuras y con la consigna de buscar soporte económico para la causa.

La causa, era la de terminar con los gobiernos que se habían elegido en una casi-democracia y que robaban a más no poder, es cierto, pero sin embargo mantenían un equilibrio de una precaria paz social que hoy anhelamos existiera. Mientras, en el exterior México iba ganando impulso y un crecimiento económico macro, lo que se fue traduciendo en una imagen externa como la de un país pujante, todo mundo sabía que los políticos de todos los partidos robaban, pero se iba ganando terreno, sin embargo AMLO había incubado la semilla de la desestabilidad, creando una falsa ilusión y esperanza de que sólo él remediaría la situación y ofrecería a los pobres de México que eran muchos, pero serán menos que los que contemos en los años venideros la esperanza de lo que hoy les da pero que no podrá sostener por muchos años.

AMLO es un líder nato que logró lo que ningún político en la vida democrática de México había logrado y consolido en elecciones el control absoluto del poder legislativo, pero su equipo le ha fallado y sus decisiones son erróneas y fatales. AMLO creció en un ambiente de desgracias familiares y muertes accidentales, en un clima político de abusos no castigados esto lo estigmatizó. AMLO en su juventud política en Tabasco, era tuerto entre los ciegos y siempre tuvo el sueño de ser el cacique máximo y al final encontró la forma de serlo, pero no así de aprovechar lo que había logrado; hoy es quizá demasiado tarde, lamentablemente no solo para él, sino para todo el país.

Por ejemplo, hoy México ya no es un país atractivo para invertir, excepto en algunos renglones como lo son maquiladoras para tomar ventaja de la mano de obra barata; industria médica privada para que la clase media o la pudiente paguen la atención que necesitan y que de otra forma no podría atenderse y negocios de servicio que no requieran inversiones, que más tarde pudieran estar sujetas a expropiaciones.

Esta semana la prestigiada revista Forbes dio a conocer un reportaje donde maneja las cifras oficiales sobre inversión que reporta el Banco de México y pone en claro que ya los inversionistas se han deshecho de más de dos mil millones de dólares de Bonos Gubernamentales, en tan solo un mes, la desconfianza en el gobierno de México es patente y los inversores no esperarán a correr riesgos innecesarios, muchos empresarios piensan que quizás hoy sea la última llamada.

