Javier Amieva: ¿Estamos a tiempo? la debacle económica que sobrevendrá

Fuente: Cortesía

En las estructuras políticas, los daños inferidos a los gobernados por malas y generalmente autoritarias decisiones, y como hoy ejemplifico, las epidemias socavan la legitimidad de la gobernanza y de los políticos. En una epidemia, si este, hace muy poco para tratar una enfermedad, o si trata de ocultar información inevitablemente causa una crisis en el gobierno y esto se traduce en factor económico.

En efecto, históricamente las grandes epidemias detienen las economías, y eso ya se puede verse claramente hoy en indicadores como el tipo de cambio, el petróleo y derivados y el mundo bursátil.

Y sí, en efecto la pandemia puede causar una gran crisis en términos de la economía que hoy son incalculables por ello debemos de actuar valiente y decididamente con y ante el gobierno, después será demasiado tarde.

En México hemos perdido tres valiosos meses después de que el coronavirus detonara en China “y que los expertos advirtiesen que solo era cuestión de tiempo que se convirtiera en pandemia”, acusa un importante columnista del Herald Tribune en Florida hablando del tema de inacción gubernamental.

En México, este fin de semana finalmente la alcaldesa de CDMX, Claudia Sheinbaum, ordenó el cierre de salas de espectáculos en medio de un programa que aún por poco claro de dónde viene y como se afrontará pero al menos es la primera acción propositiva, y esto tan sólo a una semana de que al festival de música Vive Latino, que atrajo a una multitud de más de 70 mil individuos en medio de la pandemia mundial fuera avalado por la misma funcionaria.

Más importante es el circo y la política que la vida de los mexicanos, al fin y al cabo mueren por cientos diariamente a causa de políticas equivocadas y una guerra contra la violencia manejada en forma personalísima, autista e ignorante por las autoridades de México centralizadas a seguir la línea de las políticas cambiantes de todos los días en una “rueda de prensa” que crea desinformación y enfrenta diariamente a los mexicanos que apoyan y a los que no al mesías personificado en presidente.

“El denominador común de los Estados Unidos, México, Brasil, Nicaragua y otros países que minimizaron la gravedad de la crisis del coronavirus en sus primeras etapas es que están dirigidos por líderes populistas. Estos, se preocuparon más por los mercados bursátiles de sus países o por probar las teorías de conspiración que afirman que los medios exageraron las cosas para lastimarlos que por la posible calamidad de salud que los expertos advirtieron”; expresa Andrés Openhimmer.

“La crisis del Coronavirus se siente menos con gasolina barata, ¡Ánimo!” expreso AMLO, sabiendo que el precio es causa de una crisis económica que sobrevendrá, aún si corremos con la suerte de que la pandemia no mate cientos de miles en México.

Hasta hace menos de dos semanas y 60 días después de haber sido notificado de la gravedad de la pandemia en China, Trump continuaba haciendo mítines de campaña y decía no que "no me preocupa en absoluto" y que solo aceptó la gravedad de la crisis después de que el mercado de valores se colapsó a mediados hace una semana? O cómo explicar que López Obrador no toma medidas de contingencia y se limita a decir que “no pasara nada, estamos preparados”, y hasta ha contagiado a su subsecretario de salud para difundir que la fuerza del liderazgo de AMLO le protege –junto con sus amuletos de ser contagiado. Irresponsabilidad y sumisión es por supuesto la actitud de nuestros funcionarios su pena de perder privilegios.

"Esto da la impresión de que nuestro gobierno está en piloto automático, lanzando grandes proyectos faraónicos y politizados, cuando en este momento deberíamos poner todo en una respuesta rápida" .

En el mundo, hay una escasez generalizada en kits de prueba y materiales de protección esenciales como máscaras, batas y guantes mientras que los expertos médicos advierten sobre la falta de ventiladores y camas de hospital para hacer frente al inevitable aumento de pacientes enfermos; en México podría decantarse de pronto una mortalidad millonaria por la irresponsabilidad de un político y la estupidez de sus seguidores por miedo a ser expuestos y perder su posición política.

El problema de la debacle económica que seguirá, difiere de los países latinoamericanos que han ignorado la pandemia con Estados Unidos en que este tiene una fuerza económica, alimentada por el miedo y que se refugia en los dólares. Estados Unidos tiene entonces la fortaleza para poder soslayar en gran parte y por largo tiempo no solo una recesión sino hasta una depresión económica generalizada y ya está preparándose para inyectar directamente a su base ciudadana 1.6 billones de dólares (1.6 millones de millones de dólares) y otras medidas adicionales que podrían alcanzar cifras trillonarias,- si quince ceros después de la cifra posicional absoluta- mientras que en México la población tendrá que conformarse con las limosnas otorgadas directamente a los adultos mayores a los ninis y a otros grupos de conveniencia para el sistema de gobierno y control que rige hoy en México.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.