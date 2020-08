Javier Amieva: Es posible que Trump se reelija y que AMLO haya acerado

Fuente: Cortesía

Las civilizaciones o agrupaciones avanzadas, que forman un país, se dividen en dos opuestos: gobernantes o líderes que detentan el poder y con ello el dominio y el mando económico y por medio de sus conveniencias dictan leyes que el “pueblo” o los otros, los “gobernados”, deberán de obedecer a cambio de ser protegidos, de lo contrario serán penalizados. ¿Simple no? Es el caso que la mente humana no trabaja en un esquema tan simple y de ello generalmente se aprovechan los políticos. Mire esto es a lo que me refiero:

Hace cuatro años cuando Donald Trump, inició su campaña en un mundo altamente sofisticado y el más poderoso económicamente del hemisferio occidental, la revista Psycholgy publicó un artículo que me sirve como base. El escrito en cuestión analiza la conducta de los seguidores de figuras presidenciales y de su relación con el poder; tan solo, para referirme a los primeros párrafos inicio directamente con comparativos de conducta entre gobierno y gobernados.

“No hay duda de que Donald Trump ha dicho muchas cosas que habrían sido un suicidio político para cualquier candidato del mundo anterior a él”; inicia narrando el autor quien dice que casi cada vez que el ahora presidente hacía una de estas impactantes declaraciones, los analistas políticos predecían que perdería seguidores a causa de ello. Nadie creería que ganaría, pero estaban –¡estábamos!-completamente equivocados cada vez; y ahora a pesar de pandemias, de mentiras, de colusiones internacionales y de conflictos de interés, aun si Trump parece ser casi totalmente a prueba de balas; mire el siguiente párrafo ejemplificador y descarado:

Los seguidores de Donald Trump siempre lo disculpan, este no puede equivocarse. Incluso el mismo parece estar asombrado de ello, cuando habló acerca de su base política comentó que le eran fieles "Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien, y no perdería votantes ¿de acuerdo? Es increíble", comentó ante la televisión.

¿Qué está pasando en los cerebros de los seguidores de Trump que los hace tan ciegamente devotos? Algunos creen que muchos de los que lo apoyan lo hacen por ignorancia; “básicamente, están mal informados o mal informados sobre los problemas en cuestión. Cuando Trump les dice que el crimen se está disparando en Estados Unidos (EU)- a causa de los mexicanos-, o que la economía es la peor que jamás ha sido por –por culpa de los demócratas-, confían en su palabra.”

La solución aparentemente obvia sería tratar de informar a esas personas a través de análisis políticos, opiniones de expertos y argumentos lógicos que les eduquen con hechos. Excepto que ninguna de esas cosas parece influir en los partidarios de Trump, a pesar de los grandes esfuerzos por entregarles esta información directamente. Este fenómeno se ha replicado en México y en muchos otros países, agrego yo.

El doble juego de los políticos de la era del siglo XXI es que controlan los medios de difusión masiva y se comportan ante sus seguidores como estos “creen que en verdad son”, veamos el caso de Trump, desalojó a manifestantes pacíficos para que “sus medios” FOX y otros le grabaran ante una Iglesia, biblia en mano dando a sus seguidores un mensaje hipócrita de “profunda religiosidad”.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hay muchos ejemplos también, como el mostrar estampitas para combatir a una pandemia que ha escalado a millones y que al menos tienen 100 mil muertes en México, oficialmente se reconocen 60 mil. La mezcla de la religiosidad del presidente, y atrás de ello la figura malévola de la Ironía pintada de oveja, logra sin duda, que sus adeptos le sean fanáticos

El efecto Dunning-Kruger –explica el artículo, como ejemplo preclaro diría yo, el caso de Trump y de AMLO,- no es solo que los seguidores de los políticos electos estén mal informados; es que desconocen por completo que están mal informados. Esto crea una doble carga.

Diversos estudios han demostrado que las personas que carecen de experiencia en alguna área del conocimiento a menudo tienen un sesgo cognitivo que les impide darse cuenta de que carecen de experiencia. Como escribió el psicólogo David Dunning en un artículo de opinión para la revista Político: “El conocimiento y la inteligencia que se requieren para ser bueno en una tarea son a menudo las mismas cualidades necesarias para reconocer que uno no es bueno en esa tarea, y si uno carece de ese conocimiento e inteligencia, uno permanece ignorante de que no es bueno en esa tarea. Esto incluye el área de juicio político. Básicamente, no son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que no lo son”.

Si adicionalmente, como político u oficial de un partido o como alto funcionario de un gobierno o como importante industrial obtengo canonjías a cambio de donativos al gobierno, que fue el caso de los pocos republicanos que estaban en contra de Trump y ahora le apoyan, reciben donativos de la Asociación Nacional del Rifle, de Laboratorios que elevan cada vez más los precios y con todo: conservan sus escaños y el poder, pues hasta ahí llegó el nacionalismo. Otros, diría yo, ceden por debilidad o por miedo como fue el caso reciente de Good-Year-Oxo, la llantera. En México el caso Slim sería un buen caso para analizar.

“Y si uno cree que es suficientemente inteligente, y es cierto o se hace la ilusión de que tiene inteligencia suficiente o incluso conocimiento superior, entonces no habría razón para ceder ante el juicio de nadie más. Esto ayuda a explicar por qué incluso los expertos no partidistas, como los generales militares y el exalcalde independiente de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg, así como algunos políticos republicanos respetados, no parecen ser capaces de decir nada que pueda cambiar las mentes de lealtad a Trump”. ¿Y en México esto sucede?

