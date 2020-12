Javier Amieva: Es incalculable daño material y administrativo causado por Trump

Fuente: Cortesía

Como lo pidió Donald Trump, el acérrimo enemigo de los mexicanos, la construcción del muro se inició y ha avanzado. El objetivo de terminar 700 kilómetros de barrera este 2020 al precio que fuera lo llevó a a utilizar dinero destinado a Defensa para este despropósito. Hoy con Joe Biden electo, el panorama podrá ser diferente pero a un precio multimillonario y una marcada división y odio entre los ciudadanos norteamericanos que se opondrán a sus actuaciones.

Como ejemplo de lo anterior, el presidente electo Biden se comprometió a poner fin a la construcción del emblemático muro fronterizo de Trump, pero desensamblar este proyecto desmedidamente multimillonario será un proceso complejo y costoso. Su administración enfrentará demandas por la financiación del muro, enfrentará preguntas sobre el mantenimiento de las barreras construidas durante los últimos cuatro años y tendrá que lidiar con terrenos privados que habían sido “expropiados” para futuras construcciones del muro.

Hasta hoy se han completado alrededor de 415 millas de construcción de muro, -unos 600 kilómetros- y la promesa de Biden de detener la construcción ya ha provocado discusiones entre los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza sobre lo que ocurriría en ese evento, particularmente si se recortan los fondos, según un funcionario de Seguridad Nacional; Aduanas y Protección Fronteriza no solo ha estado a favor de construir el Muro, sino que ha sido el brazo ejecutor a lo largo de la frontera.

El daño que Trump causó -no solamente con el Muro-, es aún más profundo que la división que logró entre los ciudadanos norteamericanos. El haber terminado mediante acciones ejecutivas desde que tomó la presidencia con los programas de Salud Pública, Investigación Científica y control ambiental no podrán recuperarse en décadas y los daños causados al ambiente son incontables e irreversibles, la dislocación a las instituciones Democráticas norteamericanas han socavado la confianza de los jóvenes en el respeto a las instituciones como la Suprema Corte y el actuar de las cámaras legislativas, especialmente la de Senadores, que se convirtió en una marioneta de Trump, y así la lista sigue interminable.

El presidente tomó medidas sin precedentes para construir barreras adicionales en la frontera declarando una inexistente emergencia nacional para tomar dinero del Departamento de Defensa para pagar el muro, desafiando -sin consecuencias inmediatas- al Congreso. Su administración también renunció a numerosas leyes ambientales y de contratación para acelerar la construcción, y presentó decenas de demandas en lo que se conoce como “inminente ocupación” para apoderarse de tierras privadas en la frontera. "El presidente electo Biden pondrá fin a la llamada supuesta 'emergencia nacional' de Trump y dejará de robar dinero a nuestro ejército y pondrá fin a las demandas para apoderarse de las tierras de los estadounidenses que viven en la frontera", dijo un portavoz del equipo de transición a CNN, la cadena televisiva.

Biden sostuvo en agosto que "no se construirá otro pie de muro en mi administración". En los últimos días de la presidencia de Trump, la administración se apresuró a impulsar nuevas reglas de inmigración que estaban en trámite y continuar duplicando los puntos de la agenda, incluida la construcción del muro. El tema de migración en varios ángulos, que también toca el Muro, serán temas que la Suprema Corte de este país al final resolverá, con un desequilibrado componente de ministros Republicanos nombrados por Trump.

La esperanza de Biden de poner fin a la construcción de muros puede que no sea barata, si se rescinden los contratos, también puede ser necesario pagar los costos asociados con la limpieza, la desmovilización y la posible restauración de la tierra por razones ambientales y de seguridad, tal como sucedió en México con el proyecto aeroportuario y aun faltaría establecer el nuevo sistema tecnológico que es necesario para mantener las fronteras de Estados Unidos (EU) seguras de los grupos de desplazados que siguen llegando o que se encuentran en México.

El presidente electo, que anteriormente apoyó las barreras tecnológicas ha prometido invertir en tecnología e infraestructura para asegurar la frontera, poniendo énfasis en la tecnología, que ha obtenido más apoyo de los demócratas que las barreras físicas multimillonarias que afortunadamente creemos cesarán de construir.

Según especialistas de la CNN, el gobierno tiene una autoridad para rescindir contratos otorgados a particulares para la construcción, pero hacerlo tiene un costo, según los expertos, si se rescinde unilateralmente, el contratista tiene derecho a presentar una solicitud de costos de liquidación asociados a la rescisión.

El influyente legislador demócrata Henry Cuellar de Texas, argumentó que “a largo plazo el costo de recisión palidecerá en comparación con los miles de millones de dólares que se desperdiciarán en una solución del siglo XIV", arguyendo que los fondos se utilizarán en cambio para tecnología y personal. Cuellar planea enviar una carta a Biden, junto con otros legisladores, instando a su equipo a priorizar de inmediato la finalización de la declaración de emergencia nacional, desestimar las demandas de confiscación de tierras, rescindir los contratos del muro y salvaguardar temas ambientales.

“He estado en contra de la construcción de una solución ineficaz llamada muro fronterizo. He hablado con líderes comunitarios y ciudadanos en el sur de Texas y es evidente que muchos están de acuerdo con mi posición por lo que pediré al presidente electo Biden que rescinda la declaración de emergencia nacional y los presupuestos distraídos para esto. Pediré ordenar al Departamento de Justicia que desestime todas las demandas de expropiación, el rescindir por conveniencia todos los contratos actuales y pendientes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y finalmente rescindir la apropiación y desvió de fondos en base a Seguridad Nacional relacionada con la construcción de nuevas barreras fronterizas. Ya sea que los contratistas hayan firmado recientemente un contrato o estén en proceso de construcción, no tendrán otra opción que no sea la de empacar e irse a casa. Si vamos a proteger nuestra frontera sur, entonces debemos implementar una seguridad fronteriza sensata en forma de tecnología moderna y equipo mejorado para la Patrulla Fronteriza. Espero trabajar con la administración de Biden hacia soluciones legítimas para nuestras comunidades fronterizas y finalmente poner fin a la problemática del muro”.

El daño que la administración Trump deja a su país es muy amplio si lo cuantificamos en dinero, en daño a la sociedad y al mundo es incalculable.