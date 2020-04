Javier Amieva: El juicio de amparo en tiempos del COVID-19; en riesgo

Fuente: Cortesía

Tratar de desconocer los principios generales de una nación, y establecer que “pueblo” se refiere solo a las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes y que votan por un presidente que les ofrece, les brindará todo lo que necesitan, es aprovecharse de las condiciones y la necesidad, es lucrar con los votos y no tomar en cuenta a otros sectores de la sociedad que también son “pueblo” pero que desean una justicia económica equitativa. No es justo ni es válido.

Descartar la función básica del estado, manipulando al poder judicial y terminar con el control constitucional que otorga el Derecho de Amparo no es la solución, ello traerá desajustes no solo en la Seguridad Jurídica sino adicionará resentimiento social y desajustará más la endeble economía de México.

Aprovecharse de una epidemia para desviar fondos a proyectos populistas en vez de utilizarlos para equilibrar el orden económico, y sobre todo para brindar seguridad, proveer lo necesario para coordinar los esfuerzos de salud pública inmediatos y planear a mediano y largo plazo es hacer caso omiso de lo ordenado por la Constitución al Ejecutivo y a las autoridades que están bajo su mando, es comisión de delitos, es omisión por cumplimiento al mandato al que juró hacer cumplir: “O que la Nación me lo demande”, nos dijo, cuando todos, aún los que no votamos por él, creíamos que cumpliría.

Estos, los que siguen, son solo tres de la larga lista de los principios de los Derechos Humanos que el ejecutivo debe de cumplir y hacer cumplir: “Todos los seres humanos nacen libres y en igualdad de derechos, derecho a la vida y a la seguridad (el cuidado de la vida que incluye la salud), derecho a la protección por parte de la Ley (o sea todos los mexicanos y mexicanas caigan en la definición de “pueblo” de AMLO o no, tienen derecho a ser protegidos por las leyes que aseguran el derecho a perseguir la felicidad y el bienestar económico y social y que se fundamentan en la Constitución y que se protege por el control constitucional y por las cámaras de Senadores y Diputados que no están haciendo su tarea; y finalmente el derecho a la Seguridad Social, no solo de dicho, no solo al decir: “estamos” y repetirlo cada mañana hasta la saciedad con ejemplos burdos y acusando a diestra y siniestra a “neoliberales” y a otras patrañas”.

La falta de cumplimiento en que el ejecutivo está cayendo, y la falta de acción en casos como lo ordenan las leyes fiscales que debe de aplicar al caso, están creando un ambiente de rebelión fiscal con empresarios estatales que ya avisan que no pagarán impuestos durante la pandemia, claro eso no lo permitirá el gobierno pero es el principio de una descomposición económica grave para México.

Sectores de la Coparmex y Canaco se unen. Los especialistas del sector privado insisten en que es indispensable el apoyo a las empresas grandes.

Dicen los medios: “En los estados, la apuesta de una rebelión fiscal ya empieza a ponerse en marcha. Aún no se trata de una propuesta nacional, pero en entidades como Durango, Tamaulipas y Guerrero se empieza a confirmar el llamado de Canaco y Coparmex a no pagar impuestos mientras no se dicten medidas de protección que permitan asegurar los empleos a los trabajadores, poder planear el pago de los impuestos como lo ordena la Ley, pero de otra forma será imposible.

El movimiento tipo Resistencia Civil es la respuesta a las medidas anunciadas por AMLO, quien “cierra” las puertas a los empresarios dejándoles claro “que no va a rescatar a las grandes empresas, ni va a condonar o diferir impuestos, como exigen. Por el contrario, hace un llamado a no hacer despidos durante la contingencia sanitaria y pagar los salarios que corresponden”. Esto claramente va en contra del espíritu de las Leyes Fiscales de México que otorgan a los empresarios el derecho a la petición de remediar una crisis y al mismo tiempo autoriza al presidente a emitir planes de contingencia.

La respuesta de AMLO ha sido que si empresas que deben que paguen lo que deben, en ese caso, sí habrá dinero para ello; después de sus supuestos programas sociales y proyectos populistas. ¿Para qué queremos más Petróleo si habrá que malbaratarlo? ¿Para qué queremos Tren Maya si no habrá turistas ni productos que transportar? Además, ¿Debo yo como empresario o asociación ejercer funciones coercitivas en el lugar de ser sujeto de los derechos que el propio código fiscal otorga en tiempos de crisis?

Pero, tampoco me resulta sorpresa que a la mayoría de los estados que están tratando de organizarse y llegar a acuerdos son los del Norte de México: “Julio Almanza, presidente de Conaco Tamaulipas, avisó este sábado el acuerdo de suspender el pago de impuestos y servicios como defensa ante la negativa del gobierno de López Obrador de otorgar apoyos fiscales a los empresarios. Aseguró que se unirán Chihuahua, Nuevo León y Guerrero. Mauricio Olguín, presidente de Conaco Durango, espera que sus 18 mil comercios afiliados dejen de pagar impuestos: No estamos dispuestos a pagar impuestos durante esta contingencia (por la emergencia a raíz del COVID-19) porque las empresas están atravesando por momentos muy difíciles".

Obrador, no otorga un plan de emergencia económica, sino solo en la continuidad – que no se aprecia del todo-, de los programas sociales planteados, sus obras de infraestructura y de sus sueños con la creación de dos millones de empleos al cierre de este año, cuando hasta el momento en México se han perdido más de 400 mil empleos y en Estados Unidos ya son 16 millones de desempleados.

¿De dónde sacará, si no es de sus proyectos de infraestructura esos empleos? El problema es que no habrá dinero para fondearlos. Todo apunta a ello.

