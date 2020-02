Javier Amieva: El 9 de marzo…¿un puente vacacional?

Fuente: Cortesía

El próximo 9 de Marzo, apunta a ser un puente vacacional para los capitalinos y otras entidades que se sumen. La finalidad inicial de la marcha y de pedir acción, se ha perdido. Las autoridades de mayor rango a las que se pretendía interpelar y concientizar de su falta de acciones positivas ya se montaron en el tren y ahora su responsabilidad no solo se ha diluido, sino que se pintan como facilitadores y promotores de buena fe; nada más lejos de eso.

El ejecutivo ha respondido, a las solicitudes de grupos que solicitan acciones concretas de protección y defensa a la seguridad de sus personas y de sus familias, diciendo que reforzará las “acciones moralizadoras” y que está la razón de su gobierno, “que no cabe duda por eso estamos aquí”. Esta misión es de carácter dogmático, sin base alguna y puede ser un motivo y razón de una religión, de un papado o de una secta pero no. En forma alguna, debe ser de un gobierno que tiene la obligación de proteger en forma inmediata la seguridad de las personas y los bienes de sus gobernados.

El GOBIERNO como elemento esencial del ESTADO tiene la obligación de brindar seguridad jurídica a sus gobernados. El gobierno debe de velar por la integridad física y seguridad de las personas o de otra forma, el propio gobierno y las autoridades del poder ejecutivo y administrativas son responsables de una comisión por omisión.

Desde otro punto de vista, es el DERECHO, base fundamental de una constitución y entre las primeras y sus últimas finalidades está la SEGURIDAD para a sus gobernados no solo de la integridad física y moral sino de la seguridad alimentaria y servicios de salud, entre otros.; pero hoy nos estamos ocupando de la seguridad de todas las mujeres, por los feminicidios, de hecho, Nuevo León es líder en este delito, hoy lo publica El Financiero.

Y también nos ocupamos de la seguridad de todos nosotros y de nuestras familias, de la discriminación que sufren desde el momento en que el ejecutivo diciendo con cara seria pero con sarcasmo interno que primero ejecutará actividades “moralizadoras” ¿A quién y cómo?, ¿a quién y cómo señor presidente? esto se trata de una falacia.

Lamentablemente, el ejecutivo, AMLO; es la guía que todos sus asistentes, funcionarios y sirvientes y estos obedecen sin cuestionar y “sus” legisladores ratifican “ Estamos aquí para convertir en Ley lo que el presidente nos pida”, palabras más o palabras menos expelió una caricaturesca imitación de Diputado, que además es líder dentro de ese cuerpo institucional. No tienen remedio ni lo tenemos nosotros.

Inteligencia no falta para conservar el capital político y el estatus de redentor que es el papel e que se pretenden poner las autoridades de México. Así lo mejor será apoyar “la libertad de expresión” la libertad de manifestarse, hacer de la alta y seria meta que buscan los grupos para acabar con los feminicidios y contra la violencia en el país que no solo no cesa, cada día crece, y convertirla en un día de campo y de propaganda en favor de las autoridades que no hacen nada efectivo, solo circo.

El día 9 de Marzo no tendrá más trascendencia que las declaraciones ante los medios, de palabras de “consuelo”, de decir “que se llegara hasta las últimas consecuencias”, pero nada más sucederá que no sea un Puente Vacacional para muchos.

Las autoridades se apresuraron a emitir acuerdos edictos y bandos de que “no se castigará----- a nadie que se sume a la marcha”, “no sufrirá descuentos ni acción disciplinaria alguna por unirse a la marcha”.

Como consecuencia, ya desde ahora las autoridades, las mismas que deberían de recibir el mensaje y tomar en serio las acciones respetuosas de sus gobernados, se han sumado como Judas de feria y formarán parte de la procesión y sacarán con ello partido a su haber político entre cohetes y consignas.

El 9 de Marzo nada pasará en México que no sea lo que nos está pasando, quizás fuera más productivo tener #UnDiaSinAutoridades… no necesita Usted estar de acuerdo conmigo ni en contra, como quiera no pasa nada.

