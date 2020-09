Javier Amieva: Ebrard, embajador republicano de Trump

Fuente: Cortesía

En el 2019, Marcelo Ebrard bajo instrucciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ante respuesta de los ataques de Trump a lo que es ahora el T-MEC, acudió a Washington para conjurar la amenaza-y acciones de Trump-, de desconocer los términos del entonces vigente tratado de libre comercio –TLCAN-, de imponer altas tarifas arancelarias a productos mexicanos.

En realidad, esas acciones unilaterales de Trump, no contaban con el respaldo de la Cámara de Senadores de Estados Unidos (EU) por una razón muy sencilla, los senadores defienden los intereses económicos de ellos y de sus inversionistas transnacionales.

La cámara de senadores de Estados Unidos, ha demostrado que defenderá siempre los intereses de los multimillonarios empresarios capitalistas estadounidenses, mismos que efectúan importantes donativos para las campañas políticas de sus defensores. Es más, incluso muchos de ellos son empresarios con negocios en México como lo es el propio ministro de comercio Robert Lighthizer; quienes a través de empresas transnacionales con inversiones directas o vía maquiladoras asentadas a lo largo de la frontera norte de México, no hubieran permitido cerrar las fronteras a su propia mercadería; lo podrán estar al atacar aspectos migratorios, turísticos y lectorales, pero no el de lastimar sus inversiones, con Covid-19 o sin este.

Pero, lo que entonces buscaba Trump, no era nada relacionado con la frontera norte, sino todo lo opuesto; sus intereses estaban en controlar los grupos de migrantes que venían marchando desde la frontera sur de México, grupos formados por salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y agregados de otros países y que según Trump “representaban una amenaza para la seguridad nacional”.

Trump por tanto, tenía entonces que controlar las “caravanas” que los mismos grupos republicanos y sus simpatizantes idearon, según se deduce como un medio de apoyo para él para demostrar que la frontera con México “es peligrosa”, el justificar la construcción del muro y probar que a través de los puntos terrestres de frontera mexicana, entran “violadores y asesinos”.

El caso es que hubo una sobrerreacción oportunista de mercenarios que implementaron negocio de “coyotaje” pero a grandes grupos, quizás más de los que Trump necesitaba, así que la forma más sencilla de resolver el problema creado de las caravanas de miles que solicitaban asilo, era el lograr que México se convirtiera en un “tercer país seguro”; y aunque el gobierno mexicano nunca lo acepto, fue la moneda de cambio que Ebrard usó para conjurar la amenaza de Trump de retirarse del tratado y de imponer tarifas draconianas.

Mientras que grupos Demócratas, empresarios y los habitantes de la región de la frontera buscaban dos cosas: Que el Departamento de Estado levantara o suavizara sus recomendaciones de no viajar a México y que la frontera de EU reconsiderara actividades de compras, negocios y turismo como esenciales para la sana economía de la región; Ebrard recibía y actuaba con “otros datos”.

Sí, el Departamento de Estado americano escuchó las consideraciones propuestas por el legislador Henry Cuellar y por grupos de defensa del turismo fronterizo y decidió suavizar sus reglas respecto a la peligrosidad de la pandemia y bajar la bandera roja contra México; pero entonces, en el otro extremo reapareció Ebrard y para sorpresa de los habitantes de la región fronteriza, quien con o sin permiso de su jefe solicito de motu-proprio que EU mantuviera cerrada la frontera a visitantes Mexicanos ¿No es esto entrometerse en política de otros países? ¿Si un canciller solicita algo que afecta a su territorio, no será por encargo forastero?; en política no hay casualidades, unos días más tarde Canadá solicitó lo mismo y entonces, CBP o sea aduanas y protección fronteriza de EU no hizo más que conceder lo “atentamente solicitado”.

La única razón explicable hasta el momento es que las cámaras de comercio de los estados de la frontera, banqueros, restauranteros de territorio americano estaban solicitando, como dijimos, la reapertura fronteriza, pero para efectos electorales es mejor que el día 4 de noviembre en elecciones, declarar triunfalmente que la frontera con México está sellada, por lo que se lleva construido del muro y porque Trump “ha domado” a México, al oponerse a las peticiones de grupos que otorgan donativos legales a los políticos.

Acá, en Texas, en la frontera con México contamos con dinámicos legisladores que empeñan su palabra y que trabajan para mantener el equilibrio de una frontera segura al mismo tiempo que los aspectos económicos. “El mantener la frontera terrestre abierta mientras que el intercambio aéreo y marítimo este autorizado es dar un trato discriminatorio a aquellos que no pueden utilizar transporte aéreo”, declaro Henry Cuellar.

Cuellar agregó que “Debido a que las comunidades a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México están tan integradas, estas restricciones han creado una calamidad económica para una región ya empobrecida. La continuación de estas restricciones aumenta la probabilidad de una recesión económica prolongada como resultado de esta interrupción de la actividad comercial transfronteriza".

Así que Señor Ebrard, primero “salva” usted a México declarándolo como tercer país seguro y esto ha originado asentamientos de desplazados en espera de un asilo que nunca llegara; que tan pronto Lighthizer y demás empresarios accionistas de las maquiladoras de su país tronaron los dedos para que las maquiladoras de materiales estratégicos, de industria automovilística, de control bélico en algunos casos y todo lo que favorezca a sus representados,-como dicen los abogados-, se abrieron las maquiladoras contradiciendo incluso las directivas –algo confusas- que su país estaba tomando; y por último que la economía de la frontera, donde los mas –cómodamente para Usted - no son estados que soporten la 4T ; Señor Ebrard usted no nos representa ni así nos defienda, pero tampoco cierre la posibilidad de lograr una economía equilibrada en nuestra región fronteriza.

