Javier Amieva: Botín de aduanas, desplazados, Covid-19, descontento y ¿rompimiento?

Fuente: Cortesía

Entre los compromisos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el canciller Marcelo Ebrard para salvar la aceptación del T-MEC, hace un año, está –de facto- el nombrar a México como tercer país seguro, para evitar que mandatario de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se molestase y cancelase el naciente acuerdo, sin lugar a dudas eso los aterrorizó y engañó; lo que trajo como resultado que hoy el presidente de EU, ya solo tiene prisa por iniciar operaciones bajo el nuevo esquema tan pronto como en 60 días, lo que parece ser: ¡promesa cumplida!

En ese entonces el gobierno federal se comprometió a resguardar la frontera Sur a fin de evitar las estampidas de grupos en busca de asilo que recorrían el territorio nacional para tratar de forzar a las autoridades estadounidenses a que les dieran asilo, lo cual no sucedió.

Pero como AMLO había declarado y prometido que no trasgrediría el Derecho de paso de estos grupos, pues Trump le hizo responsable y después con unas palmadas en el hombro le dijo: “¡mi inteligente amigo!”

El caso, es que hoy existen en las frontera grupos de desplazados en espera- cruel aguardo que será muy largo-, de que EU les resuelva sobre su petición de asilo político, pero eso, eso ya está relegado al olvido por Trump porque solo falta medio año para las elecciones presidenciales y él ya obtuvo lo que quería: Detener a los grupos de inmigrantes y hacer que México actúe como tercer país seguro, blindar la frontera sur haciéndolo el país responsable de manutención y gastos, situación que se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades municipales de estas ciudades fronterizas, en donde AMLO tomó un compromiso que hoy, como muchas otras situaciones no resuelve.

Trump, a pesar de la pandemia tiene varias metas en la frontera con México que cumplir, por ejemplo continuar con la construcción del muro, hasta ha abierto un canal en internet para que sus seguidores vean cómo, a pesar de todo sigue inexorablemente construyéndole: cbp.gov/border-security/along-us-borders/border-wall-system

La segunda es apurar a la cadena productiva de sus materiales estratégicos que maquiladoras de México le proporcionan, así que él ya puso la fecha fatal que será en 60 días con el arranque del T-MEC.

Sin embargo Trump dará a México solo hasta mayo 30 para que sus maquiladoras empiecen a trabajar, sin importar coronavirus ni nada, de otra forma, volverá a torcerle el brazo a AMLO y a Ebrad, no hay duda.

La tercera será endurecer, aunque sea por seis meses, para demostrar a sus votantes las leyes migratorias y obstaculizar los tratados migratorios internacionales y pisotear el derecho de asilo; México no podrá hacer nada porque a AMLO no le importa y porque la embajadora de México en EU está tan solo para cumplimentar los caprichos del presidente de México, una mujer preparada pero desperdiciada ya que no tiene ni personal ni posibilidades físicas y cada vez sus presupuestos son más raquíticos, solo hace lo que puede, y casi no puede nada.

Por supuesto que las visas para trabajadores temporales del campo, no entran en el juego de Trump porque ante la crisis de Covid-19, agricultores estadounidenses han tenido que destruir sus cosechas y pues necesitan la mano de obra, así que todos los diputados y senadores norteamericanos,- que necesitan los votos de los agricultores en noviembre-, aquí sí hicieron presión y las visas temporales de agricultores si seguirán operando.

Nuestros sufridos agricultores necesitan el trabajo que Trump les ofrece y que México no les proporciona, aunque corrijo, quizás me equivoque porque AMLO dijo que creará en lo que resta del año dos millones de empleos, la verdad es que ya lleva 260 mil empleos perdidos.

Entonces nuestra frontera es una franja de desplazados, hogar de miles de centroamericanos buscando asilo y que AMLO acordó mantener y para ello, claro, EU creó una Ley que México ni siquiera registró y que autoriza a deportar a todos los extranjeros ilegales o en busca de asilo en forma ipso-facto por la frontera terrestre, cosa que todos los días sucede.

Los problemas en la frontera son incontables, por ejemplo hay una guerra de poder entre el SAT y la Dirección de Aduanas que mantiene en jaque a importadores, exportadores, agentes aduanales y de ello, como siempre, se aprovecha el crimen organizado que encuentra tan sólo en Laredo un botín estimado en al menos 75 millones de dólares diarios.

El descontento es mayúsculo y la idea de modificar el Pacto Federal, reverbera cada vez más fuerte.

Pero nada de esto le importa a AMLO o no ha encontrado amigos para controlar para sacarle partido y ya anunció que su amigo Ricardo Ahued -quien nunca aprendió nada de aduanas-y quien había venido “fungiendo” -al menos en nómina-, como Director General de Aduanas ya renunció para irse al senado con Morena –de regreso- y de ahí en unos meses ser investido como gobernador de Veracruz con la bendición presidencial; pobre Veracruz.

¿Y la frontera Norte? bueno ese no es problema de AMLO, ya que Tamaulipas es Panista y en Nuevo León está el independiente Bronco; que por el momento se las arreglen como puedan, para qué son neoliberales, empresarios y adversarios.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.