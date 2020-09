Javier Amieva: Así que, ¿el mejor gobierno en el peor momento?

Fuente: Cortesía

Ya son seis meses de un encierro por una pandemia que todos esperamos se “controle” y nos permita regresar a las actividades educativas y productivas. Las condiciones han cambiado y cambiarán para siempre porque se han modificado muchos paradigmas, pero se trata de arquetipos de orden operativo y no de fondo, no del tipo moral o de los que cambien los valores axiológicos, por el contrario si en algún momento ha habido tiempo de reflexionar y modular nuestra conducta en beneficio de nuestros congéneres ha sido los últimos meses.

Todos creemos, y la ciencia está de nuestro lado, que en otros seis meses o en un año, a más tardar, la pandemia estará controlada; pero tendremos entonces un país que si no se toman acciones se convertirá por el impulso que lleva en un ente perdedor porque se habrán acabado las instituciones democráticas. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como los legisladores, funcionarios de gobierno y los empresarios deben de reaccionar y hacer valer los paradigmas, reconocer sus errores y trabajar por un México mejor, ya lo he dicho, creo que esta puede ser la última llamada.

Una muestra de que los paradigmas de individuos y de sus valores morales arraigados ha sido la respuesta de los mexicanos para apoyar a los niños, a los estudiantes y desinteresadamente aportar tiempo, recursos y muestras de interés y amor por sus semejantes. Obligaciones que en donde el gobierno ha fallado a proporcionar, y no hablo de los últimos dos años, hablo de antes de esto y por supuesto durante estos dos años en que se ha tratado de desmantelar todo y de imbuir en la gente odio hacia todo lo que huela a empresarios.

Como periodista internacional estoy siempre al tanto de noticias y de programas de opinión y me llamo la atención la defensa de un periodista, -que para mí es un desconocido-, Genaro Lozano, participante del programa televisivo Tercer Grado; en Estados Unidos (EU) creemos es un defensor al servicio de AMLO, su representante en esa mesa, y eso está bien; debe haber equilibrio e inclusión, pero reclamo más objetividad, es el caso que no es un personaje objetivo sino una voz más de la repetición de que se cree que las cosas serán ciertas con tan solo repetirlas, y más si se dicen junto a personajes objetivos e inteligentes.

El periodista en cuestión, Lozano, dijo que respecto a ¿Cómo llega AMLO a su segundo informe?: “Llega fuerte con 56 por ciento de aceptación popular” aunque el presidente mintió con sus “datos” del 70 por ciento, dijo Lozano basado en eso seguramente que AMLO es el presidente más popular del continente y que nadie había enfrentado una situación como esta crisis con “devastación, una situación de salud sanitaria devastada que han resuelto como lo mejor que se ha podido” ¿Eso que significa que el futuro de México se resolverá de la mejor manera posible? O mediante una presidencia democrática haciendo lo que se debe y no “lo que se puede”. Un país no es un experimento socialista más, México, el pueblo de México debe despertar y ser tratado con respeto.

Dicho periodista dijo que ya se había superado uno de los temores, de que México se convertiría en Venezuela? … ¿De veras?, La verdad es que los empresarios se encontrarán pronto ante este esquema si no se organizan será muy parecido a los gobiernos fallidos de Cuba, Venezuela y otros que nada tienen que ver con México.

Inyectar odio con mentiras como las dichas en el segundo informe solo polariza más a México. Mentiras claras como de que el 70 por ciento de los mexicanos ya están saliendo de la pobreza, como de que nunca se había atacado una figura presidencial; eso no es cierto. Lo cierto es que nunca un presidente llegó con tanta aceptación, con tanta esperanza y errado en tan poco tiempo a la esperanza puesta en él, es cierto lo dicho, tenemos el peor gobierno en el peor momento; pobre México.

Por eso odio a un porcentaje mínimo de ultra-millonarios que hay en México sufrirán muchos millones de mexicanos antes de que algunos conceptos positivos de la llamada 4T lleguen a los mexicanos, así como “la revolución le hizo justicia a AMLO 100 años después, pasarán al menos una generación para que un cambio social surtiera efectos positivos”. Es decir el cambio de dirección socio-política costará a México la pérdida de una generación.

En el New York Times, Viri Ríos, una columnista destacada y politóloga reflexiona: “De los 2.7 millones de empresarios que hay en México, casi dos millones son oficialmente clasificados como de clase baja o media baja debido a que no tienen ingresos altos, habitan viviendas que carecen de algunos servicios básicos y tienen niveles de escolaridad bajos. Esto se traduce en que siete de cada 10 empresarios tienen un ingreso tan bajo que no les permite satisfacer las necesidades de una familia de cuatro personas. Incluso entre los empresarios que se consideran más productivos por estar en la formalidad, el 38 por ciento no logra llegar a la quincena bien librado si tiene un dependiente.

“Es momento de que los pequeños y medianos empresarios tomen la voz y comiencen a organizarse para tener prioridades propias. Esta agenda debe no solo tener políticas públicas específicas sino un llamado directo a AMLO para que no alimente una retórica anti -empresarial. El presidente debe tratar de escuchar a aquellos empresarios que quieran y se beneficien de reducir la desigualdad.”

Si empresarios y presidente no llegan a un plan conciliatorio, productivo y en beneficio de México se habrán perdido no dos años, sino una generación y muchas décadas de avance democrático.

