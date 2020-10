Javier Amieva: AMLO, hablando de política de confiabilidad, seguridad y continuidad

Fuente: Cortesía

Es remarcable que el Presidente Andrés Manuel López Obrador –AMLO-, dedique mucho de su tiempo a realizar a lo que en Estados Unidos (EU) se llama “micromanagment”, o sea la práctica administrativa e impositiva que realizan las personas que centran toda su atención en controlar detalles sin importancia, ignorando lo verdaderamente relevante para su organización.

En el afán de AMLO, de control absoluto, en el extranjero se percibe su gestión como una administración que no ofrece seguridad jurídica y además como un gobierno que no atiende al espíritu de los convenios internacionales, perdiendo por ello credibilidad y desanimando a los inversionistas a realizar negocios con México.

Durante el preámbulo a la segunda acometida de la pandemia que en México ha causado oficialmente más de 100 mil muertes, el presidente de México se ocupa de acciones insulsas como la reconvención hecha a España y al Vaticano para que pidan perdón público por los hechos sucedidos hace 500 años y que forman parte del pasado histórico y de las circunstancias del desarrollo sociopolítico de cada país en ciertos estadios históricos, es el devenir de su formación como Estado.

Por lo anterior, es de llamar la atención que un grupo de 43 congresistas y senadores bipartidistas de EU, hayan enviado una carta al Presidente Trump acusando las malas prácticas internas de la administración de AMLO en materia de energía que afectan tratados internacionales, misiva que coincidió, afortunadamente, con la decisión de la suprema corte de México –SCJN-, al conceder una suspensión definitiva a la aplicación del decreto/reglamento de La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad de SENER para el Sistema Eléctrico Nacional.

Los actos reclamados sobre los que la SCJN decidió amparar a las empresas perjudicadas se basan en los principios fundamentales de seguridad jurídica, equidad y otras violaciones constitucionales, a lo que el presidente López Obrador, frustrado por la resolución contraria a sus proyectos, discrepó que de ser necesario solicitará una reforma constitucional donde prevalezca el interés general y el dominio del estado sobre los recursos naturales, situación que ya está prevista en la constitución mexicana, pero no en los términos de, cómo es el caso, provocar inseguridad jurídica y rechazo a las reglas de la comunidad económica internacional.

La Suprema Corte no decidió en realidad sobre el fondo que afecta inversionistas y empresarios, ya que de acuerdo al decreto de SENER, ésta tendría una participación destacada en la definición de proyectos estratégicos para centrales eléctricas, que tendrán preferencia para interconectarse a redes de transmisión nacionales o redes de distribución general, lo cual es entendible pero siempre y cuando se respeten los contratos internacionales sobre los que el Gobierno de México contrató; esto de acuerdo al T-MEC, representa una política que va en contra del espíritu del tratado y la introducción de barreras de entrada y consecuente generación de incertidumbre sobre la continuidad de las energías renovables.

Entre otros, el ordenamiento introduce el "dictamen sobre viabilidad de interconexión", que debe ser obtenida por todas las centrales eléctricas antes del CENACE, con la obligación de incluir una cláusula de rescisión anticipada en todos los permisos de generación o contratos de interconexión que aún no hayan sido firmados; estipulación que ninguna empresa pública podrá firmar si es que hay inversión, ya que se trataría de una aberración ante la inseguridad de cualquier proyecto.

El CENACE, según el acuerdo está facultado para denegar o cancelar solicitudes de interconexión en las que: (i) ya existan elementos de transmisión y transformación congestionados, o (ii) exista una falta de recursos de generación para compensar la intermitencia y mantener el control de frecuencia y voltaje.

Introduce una obligación expresa aplicable a las "Centrales Intermitentes de Energía Limpia" -es decir, centrales solares y eólicas-, de garantizar permanentemente el control de tensión, a pesar de que por su propia naturaleza las energías eólica y solar conllevan variaciones de tensión derivadas de causas meteorológicas.

Las autoridades responsables, en juicio alegaron que el decreto era la respuesta a pérdidas económicas ante la disminución de la demanda de energía causada por la pandemia y que las fuentes de “inestabilidad técnica” de la energía solar y eólica y que esta proveeduría perjudica la eficiencia buscada en el sistema eléctrico nacional

La reforma energética “fue un atentado a la soberanía energética y la seguridad nacional y solo buscaba beneficiar a empresas privadas, causando con ello la desestabilización económica y el quebranto de PEMEX y la CFE y que no existía en la Reforma Energética otra misión que la de privatizar la producción y control de la energía eléctrica”, insiste AMLO.

Además, advirtió que no le interesan las empresas privadas, dando con ello una bofetada no solo a los empresarios mexicanos sino también a inversionistas extranjeros, esto después de que José Ignacio Sánchez presidente de IBERDROLA informase que esta importante empresa Ibera, y uno de las principales empresas inversores en México, no seguirá invirtiendo en México ya que su gobierno de México no brinda seguridad jurídica dentro de su marco regulatorio de la materia.

La Carta de los legisladores estadounidenses a Trump, que es solo una llamada que los congresistas estadounidenses hacen indirectamente a México, refleja lo que es una visión bipartidista a largo plazo indicando sin duda que ellos defenderán los intereses de sus ciudadanos. Así que ellos, unidos, en medio de las elecciones y la pandemia hablan de la preocupación nacionalista que es el espíritu de los legisladores y no de temas insulsos como el pedir disculpas y organizar una exposición de piezas de museo.

