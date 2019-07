Invitan a petroleros a unirse a Petromex

La Secretaría General del Sindicato Petroleros de México (Petromex), Yolanda Morales, estuvo de visita en el sur de Tamaulipas con los trabajadores petroleros para invitarlos a que se afilien a este nuevo sindicato.

“Ofrecemos honestidad y respetar los derechos de los trabajadores que durante mucho tiempo han sido pisoteados, el STPRM viola el escalafón, mete gente nueva, no respeta la antigüedad de trabajadores de 20 o 30 años y eso se va a terminar, tengo 25 años en esta lucha, me han mandado a rescindir dos veces y me han jubilado dos veces y sin embargo aquí estoy dando la cara”, señaló.

Afirmó que Carlos Romero Deschamps es lo más corrupto que ha habido en el Sindicato Petrolero.

“Nos ha saqueado descaradamente, todos saben la vida de lujo que ha llevado durante muchísimos años junto con su familia. Él tiene demandas penales, pero se lo dejamos a la autoridad, que es la que lo va a juzgar”, indicó.