Interesa a Nemak mantener operando planta en Canadá

Nemak buscará contratos de producción en Canadá para mantener operando su planta de Windsor y su capital humano, dijo Armando Tamez, director general de la compañía.

La empresa anunció que cerrará operaciones a mediados de 2020, debido a que el cliente al que le producían dejará de exportar a China; el 90 por ciento de lo fabricado en Windsor es con dicho fin.

“Terminamos producción para mediados del 2020 y, vamos a hacer un soft closing es decir no ponemos el candado, se queda la planta preparada por si hubiera alguna oportunidad de negocio, que en este momento no tenemos, que se pudiera concretar en los siguientes meses, esa planta quedaría disponible, pero por el momento no tenemos ningún contrato”, explicó.

“De hecho iniciamos desde antes (a buscar clientes) pero hasta ahorita no se ve un panorama claro para esa planta, si no logramos contratos eventualmente algunos de los activos que tenemos los vamos a relocalizar a otras (plantas), para ahorrarnos Capex, inversión, tenemos ahí equipo moderno y de muy alto valor que podemos mover para reducir nuestro Capex, son activos muy valiosos”, detalló.

Con la caída en los volúmenes que últimamente ha tenido Nemak, la capacidad de sus plantas a nivel global ronda el 80 por ciento, cuando éstas operaban muy cerca del 90 por ciento, según la región.

Con la caída en los volúmenes que últimamente ha tenido Nemak, la capacidad de sus plantas a nivel global ronda el 80 por ciento, cuando éstas operaban muy cerca del 90 por ciento, según la región.

Durante el primer semestre del año, el volumen de la compañía, medido en unidades equivalentes se redujo 11.1 por ciento, respecto a los datos del año pasado, al pasar de 26.2 millones de unidades equivalentes a 23.2 millones de unidades equivalentes.