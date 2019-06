Insiste Estado en concretar reforma fiscal de fondo

Ante representantes de la iniciativa privada y de organismos ciudadanos, el gobernador Jaime Rodríguez reiteró su postura en la que indica que, para garantizar un crecimiento sostenido en el país, se requiere de una reforma fiscal de fondo.

Durante el arranque de los foros regionales sobre el Plan Nacional de Desarrollo, organizado por la Cámara de Diputados, Rodríguez indicó que es necesario descentralizar las decisiones del país, por medio de una reforma hacendaria que permita a las entidades y los municipios alcanzar una mejor condición.

“En el caso del Estado nosotros lo que pretendemos es que el Plan (Nacional de Desarrollo) haga el espejo completo de lo que el país es (…) La Federación no es el Centro, somos todos. Que empiece a trabajarse en la reforma fiscal; es necesario tener un debate desde este año. Que no le tengamos miedo, no se trata de crecer la carga fiscal, se trata de hacer una mejor distribución”, dijo.

“Que no sea solamente un plan político, sino que sea un plan administrativo, un plan fiscal, un plan de infraestructura, un plan de desarrollo de las regiones, y que no sea un plan solamente para que el Centro siga manejando todo, hasta las disposiciones que tienen la visión presidencial.

“Debemos también trabajar en el ya no al presidencialismo en el sentido del futuro, tenemos que ir más al tema de gerenciar las decisiones de los gobiernos y que administrativamente pueda haber mayor facilidad para que el ciudadano pueda crecer sin el asistencialismo”.

Por parte de la Cámara de Diputados estuvo presente Mario Delgado Carrillo, diputado federal y coordinador de la bancada de Morena, y quien indicó que los temas importantes de México deben discutirse a parlamento abierto.

“Nunca más se legisle a pesar de que se tenga una mayoría a espaldas del pueblo, y por primera vez se está haciendo este ejercicio, de discutir el Plan Nacional de Desarrollo, que es la ruta que se plantea para nuestro país en los siguientes seis años”, comentó.