Incumplimiento afecta aprobación del Bronco

El principal factor por el cual la aprobación de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, es muy baja, es el incumplimiento de las expectativas con las que llegó a la gubernatura de Nuevo León, las cuales eran muy altas, señaló Mentor Tijerina, consultor político.

“Le ha sido muy difícil al Bronco ser aceptado por la población, debido a que las expectativas eran muy altas cuando llegó como el primer candidato independientes a la gubernatura de Nuevo León, pero la calificación baja no significa solamente que no se cumplieron éstas, sino que en términos de logros de gestión del día a día también tiene una calificación muy baja”, indicó.

Agregó que en materia de infraestructura, en materia de transporte, en materia de construcción, de seguridad, ha quedado a deber, pues la gente esperaba más y este factor va a ser muy importante en la elección del próximo año.

Mentor comentó que hay que destacar que mientras Rodríguez Calderón anda en un nivel de aprobación del 32 por ciento, el Presidente tiene uno de 57 por ciento en Nuevo León, por lo que no deja de ser sorprendente el contraste entre las aprobaciones.

“Creo que la baja aprobación del Bronco es una muestra de que la población en general y el sector empresarial no han estado muy contentos con las decisiones que ha tomado y esto tuvo mucho que ver por el hecho de haberse ido a competir por la presidencia del país, cuando no había cumplido ni la mitad de su mandato en Nuevo León”, detalló Pablo de la Peña, decano asociado de educación continua de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tec de Monterrey.

“Y obviamente no hemos visto una mejora significativa en el desarrollo del estado, con obras que se han quedado inclusas, que no se han podido llevar a cabo, obviamente lo que es más fácil de percibir no está sucediendo, que es en el rubro de infraestructura, el tema del Metro, el del transporte, entre otros, como que no se ha visto mejoras significativas en esto”, agregó.