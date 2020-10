Incumple gestión del Bronco a la ciudadanía en 5 años

Después de las grandes expectativas que tenía la población con Jaime Rodríguez como Gobernador de Nuevo León (NL), pues arrasó en las elecciones del 2015 al obtener más de un millón de votos, analistas políticos y económicos señalan que su administración le ha incumplido a la entidad en cinco años de gobierno.

Los especialistas coincidieron en que las grandes fallas del Bronco están en la infraestructura y movilidad, mientras que en el rubro financiero ha tenido buen desempeño y en inseguridad resultados aceptables.

“Jaime Rodríguez levantó muchas expectativas de cambio de transformación, pero después de cinco años lo que podemos decir es que esas expectativas son incumplidas, su desempeño en función de su elección deja mucho que desear”, señaló Mentor Tijerina, consultor político.

Agregó que, “lo que más queda a deber el gobierno del Bronco son las obras de infraestructura, los grandes proyectos de transformación, él llegó con un proyecto de transformar el transporte, de crear una gran empresa del transporte que se quedó en la nada, no ha habido grandes planes de movilidad, lo que ha sido el gran fracaso de esta administración, no transformó de raíz el transporte público, no va a terminar la Línea 3 del Metro y planteó un tren suburbano, que comenzará hasta diciembre del 2021, cuando ya no esté”.

Dijo que tampoco cumplió con su promesa de combatir la corrupción, ya que al final de cuentas fue más fuerte su “chip” priísta y cayó en la misma manera de operar de los viejos regímenes sin imponer una nueva forma de gobierno, pues se siguieron dando actos de este tipo.

Y en inseguridad, indicó, aunque no se está en los niveles de la crisis del 2010, tampoco se va en el camino de una transformación radical del modelo de seguridad en materia de inteligencia, y si hubo mejora, fue marginal.

Thomas Michael Hogg, Director de TMH Consulting & Investment Group, indicó que en este rubro se han tenido solamente mejoras puntuales desde la situación agravada en el 2010, pero el estado carece de una exitosa estrategia de seguridad transexenal.

Añadió que el desempeño económico de NL ha sido ordinario hablando de empleo, crecimiento y desarrollo, y con las capacidades empresariales y logísticas que se tiene fue un desempeño que en su mayor parte superó al del país antes y durante la pandemia.

Jesús Garza, economista y director general de Soluciones Financiera GAMMA, comentó que "yo calificaría el desempeño del Bronco en términos generales de mediocre.

“Dentro de las cosas que dejó de hacer están las obras de infraestructura, de hecho no acabó ni la Línea 3 del Metro, no hubo nada de infraestructura, aunque hay que destacar que no todo es culpa de él, entiendo que le asignaron muy poco presupuesto.

“También faltaron acciones en el rubro de movilidad, pues no hay un transporte público eficiente y no se hizo nada para incrementar la movilidad en el estado, sobre todo en la ciudad de Monterrey”, añadió.

Pablo de la Peña, director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, Sede Monterrey, consideró que en forma general no es un gobierno exitoso, aunque al estado no le está yendo mal.

“A lo mejor en el tema de infraestructura si ha quedado a deber, pues no ha habido proyectos importantes como para decir que se va a apuntalar el crecimiento futuro del estado”, agregó.

Tijerina dijo que “algo positivo de este gobierno es que el manejo de las finanzas no ha sido malo, dentro de todo lo que es la falta de recursos para la entidad por falta de apoyos federales, hay que decir que Carlos Garza, tesorero del estado, ha tenido un buen desempeño”.

Mientras que Garza señaló que “hay que reconocer que las finanzas públicas fueron estables, por ello le subieron la calificación crediticia a Nuevo León, mientras que al país se la redujeron”, comentó Garza.

De la Peña por su parte acusó que “en finanzas, aunque el Estado tiene una deuda relativamente alta, está bien y se mueve, y esto es una diferencia que tiene la entidad respecto a los otras del país, que si el gobierno federal no los apoya sufren una caída y nosotros no”.