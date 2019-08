INCmty apuesta al talento emprendedor disruptivo

INCMty, la plataforma de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, dio a conocer la primera parte de lo que será el INCmty edición 2019, evento anual que realiza cada año, ahora serán los días siete, ocho y nueve de noviembre.

Rogelio de los Santos, presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, dijo que este año reunirá a grandes personalidades que inspiran en sus respectivos ámbitos de influencia, entre los que destacan: Jason Silva, host de televisión en National Geographic, futurista y filósofo; Gary Vaynerchuk, co-fundador y CEO de Vaynermedia, conocido por hacer crecer el negocio de vino de su familia de tres millones a 60 millones de pesos; Andrew McAfee, científico del MIT y coautor del bestseller “La segunda era de la máquina, trabajo, progreso y prosperidad en tiempos de tecnologías brillantes” y Mark Brand, che canadiense fundador de los programas sociales “Token” y Meals.

Asimismo comentó que “Moonshots for a brigther future”, es la ideología que rige la séptima edición de INCmty y proviene de modelos de innovación disruptiva.

“Ahora ya no podemos considerarnos emprendedores si nuestra finalidad no es fomentar in mejor futuro para la sociedad, México y el mundo”, añadió el directivo.

Dentro de los summits se busca inspirar, dar herramientas, conectar e impulsar a los emprendedores asistentes con socios estratégicos, aliados, mentores e inversionistas potenciales a través de más de 300 actividades, entre conferencias, mentorías, talleres, debates, meet ups, paneles, concursos y premiaciones.

Además, la plataforma INCmty convoca a sus cinco programas y concursos para los emprendedores en cualquier etapa: INC B-Challenge fomenta inspiración, INC Spotlight aterriza grandes ideas; INC Prototipaje presenta los prototipos más innovadores, INC Discover descubre a las startup próximas a lanzarse e INC Accelerator impulsa a las mejores startups de México y Latam.