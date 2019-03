Inacción del gobierno provoca crisis de movilidad

La actual crisis del transporte público en el estado, que se agudiza desde el año pasado, no es más que una consecuencia de la omisión del gobierno estatal al no actuar a tiempo, ni con una visión sistémica, y de no aplicar las leyes vigentes en la materia, afirmó el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac).

El organismo señaló que desde la administración de Rodrigo Medina, y continuando en estos tres años de administración de Jaime Rodríguez, el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad no ha tenido un funcionamiento adecuado, ni apegado a las leyes y reglamentos existentes.

Ejemplo de ello, indicó, está la ausencia desde hace años de un presidente de este Consejo, cargo que es honorífico y debe de ser ocupado por un ciudadano.

El Consejo es el espacio encargado de “servir como foro de concertación para conciliar y equilibrar las opiniones y los beneficios de los sectores público, social y privado, en la discusión, análisis y solución de la problemática relativa al servicio público de transporte y de la vialidad”, de acuerdo el artículo 9 fracción I de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable de Nuevo León.

“Como ya lo hemos señalado en repetidas ocasiones, al no sesionar adecuadamente este Consejo, y al acaparar funciones y atribuciones de manera indebida la Agencia Estatal de Transporte, hemos llegado a una crispación entre los principales actores del sistema: autoridad reguladora, prestadores del servicio y usuarios”, recalcó el Ccinlac.

Mientras el artículo 15 de la mencionada Ley especifica que “previa convocatoria, el Consejo sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez dentro de cada trimestre del año calendario”.