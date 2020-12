Impulsa pandemia nueva alternativa para sector restaurantero

Blanca Camargo, profesora de la UDEM, explica que con las restricciones impuestas para prevenir los contagios de Covid-19 y la volatilidad del mercado, las cocinas ocultas resultan ser una opción para emprendedores

En México, la industria restaurantera es una de las actividades económicas más importantes y es líder en la generación de empleo; sin embargo, actualmente ha experimentado una importante transformación, de acuerdo a Blanca Camargo Ortega, profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey

“En 2019, antes de la crisis generada por el Covid-19, existían más de 612 mil establecimientos dedicados a la elaboración de alimentos y bebidas que generaron alrededor de 2.1 millones de empleos en el país; de estos 14 mil 41 se encontraban en Monterrey y su área metropolitana”, explicó la profesora del programa de Turismo Internacional con información del Censo Económico 2019 del INEGI.

Hasta el 2019, el área metropolitana de Monterrey experimentó un boom gastronómico en el cual surgió una vibrante oferta de restaurantes, especialmente en las plazas comerciales que se inauguraron constantemente en la ciudad.

En el periodo de enero de 2017 a junio de 2018 se abrieron 118 restaurantes en la ciudad, según datos del primer estudio de la oferta restaurantera de Nuevo León, realizado en 2018 por la revista Residente. Siendo la mayor concentración de restaurantes en San Pedro, donde existía un restaurante por cada 370 habitantes.

“El concepto llegó para quedarse porque la gente se acostumbró a pedir desde casa, con el beneficio de la rapidez que llega y es más barato".

“A muchos emprendedores les van a dar miedo empezar un restaurante con esta incertidumbre. Monterrey tiene un boom restaurantero donde los nuevos emprendedores están perdiendo mucho porque, la curva de existencia de los restaurantes de moda, no supera el año, si no es que antes; tienen que cerrar porque hay mucha saturación, porque el comensal no está preparado para opciones muy innovadoras, porque las plazas cobran mucha renta”, detalló Camargo