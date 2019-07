Importadores serían afectados con plan de Pemex: especialistas

Con la presentación del plan de negocios de Pemex viene un cambio de rumbo en toda la industria petrolera del país, consideró Luis González, director de Petroland.

Para el empresario, el plan de negocios de Pemex da certidumbre y rumbo.

Puntualizó que lo que pasará es que este plan viene a golpear a todos los importadores y también golpea a toda la industria privada que ya ha invertido, los golpea directamente porque esto es un cambio de rumbo.

Sin embargo, todo lo anterior viene a fortalecer a Pemex, aseguró el empresario.

A su vez, Ramses Pech, experto energético, opinó que el actual gobierno federal carece de un plan de producción de gas natural.

“No hay una estrategia de producción de gas”, subrayó, así como otros dos temas ausentes en el plan de negocios de Pemex fueron petroquímica y Cuenca de Burgos.

El especialista apuntó que Burgos en el norte de México, principal cuenca gasera del país, producía en el año 2008 mil 550 millones de pies cúbicos por día, en cuanto se dejó de inyectar recursos financieros la producción inició su caída hasta el nivel actual que es de 700 mil pies cúbicos por día.

Jesús Garza, profesor de Economía y Finanzas en EGADE Business School, opinó que el plan de negocios, así como se presentó ayer por la mañana, genera incertidumbre y hará que el inversionista piense dos veces antes de querer invertir en México en el sector energético

“No hay apetito por invertir en el país con este entorno y el Gobierno no lo permite, hay más trabas para invertir”.

César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, coincidió “si ya no me invitaste (a las rondas) ya no voy a participar. Yo traía dinero para las rondas, quería invertir en generar energía eléctrica, mejor me voy con mi dinero para otro lado; son capitales que a eso se dedican, esa inversión se irá.