Hospitalizaciones por Covid-19 en Nuevo León alcanza el 63.5%

La ocupación hospitalaria para atención Covid-19 en Nuevo León llegó hoy al 63.51 por ciento, al reportar la Secretaría de Salud estatal, la hospitalización de mil 527 pacientes, de dos mil 404 para los que se tiene cupo, tanto en hospitales públicos como privados.

De acuerdo con la información dada a conocer hoy por la dependencia estatal, 305 personas han requerido ser internadas para recibir atención en un nosocomio en los últimos 14 días.

Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano y vocera de la dependencia, mencionó que el área de cuidados intensivos también muestra un aumento en el número de atenciones, dijo que el número de personas que requirieron ser intubadas pasó de 325 a 342 en las últimas 24 horas .

“No solo son las hospitalizaciones, sino el tipo de hospitalizaciones. Habíamos tenido un incremento similar en julio y agosto y, aunque el número de hospitalizaciones alcanzó un pico parecido de alrededor de mil 513 el tipo de paciente era diferente. El tipo de paciente que estamos teniendo en este momento en los hospitales son pacientes muy graves que llegan requiriendo altas concentraciones de oxígeno y que seguramente van a intubarse de manera rápida, por eso es que hoy estamos con 342 pacientes intubados”, mencionó.

Señaló que, para poder atender un mayor número de pacientes en estado crítico, en el caso del Hospital Metropolitano, se están refiriendo a otros nosocomios de lo servicios de Salud de Nuevo León, a aquellas personas cuyo estado de salud presentó mejoría y es seguro trasladarlo.

Además, dijo, los contagios diarios de Covid-19 en el estado están teniendo un aumento constante y gradual.

Este lunes, se reportaron 547 nuevos casos positivos, con lo que la cifra acumulada llegó a 121 mil 434. Respecto a ayer la cifra se incremento en nueve personas contagiadas.

En cuanto a las defunciones, Becerra Aquino anunció el fallecimiento de 28 personas por complicaciones relacionadas a la enfermedad; con esto, el acumulado llegó a seis mil 447 fatalidades.

Sobre la llegada de la primera remesa de mil 950 dosis de la vacuna contra el Covid del laboratorio Pfizer, la especialista pidió a la población a no relajar las medidas debido a que, ninguna de las vacunas es cien por ciento efectiva y, se requiere una aplicación masiva durante un año para que se logre una inmunización.

Además de que, se dará prioridad al personal de salud que está directamente atendiendo a pacientes Covid-19.

“Es prioritario la llegada de las vacunas, pero, para que esto realmente funcione y vaya a ser una herramienta necesitamos tener una aplicación masiva durante un año. Hasta que no tengamos una inmunización masiva no vamos a tener un impacto en el comportamiento de la pandemia. No hay que relajar las medidas de prevención”, señaló.