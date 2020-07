Hiram Peón: Un milagro cada día

Fuente: Cortesía

Hablemos de otras cosas, de cosas saludables. Algunos de mis amigos pensadores, de los que se siguen reuniendo los miércoles, dirían; “quiere hablar de frutas y verduras” .

Si alguien te hiciera una pregunta hipotética, nada serio, solo porque todos tenemos ganas de hablar de otra cosa. Y te preguntaran: Dime amigo o amiga si te fuera dado construir un “milagro” para que apareciera todos los días en tu vida ¿Qué hecho, circunstancia, o rompimiento con la realidad elegirías?

Desde luego, antes de elegir me dirían y ¿Qué es un milagro? Y si es en mi vida, quiere decir que ¿Me tiene que pasar a mí? ¿No le puede pasar a mi familia? ¿No lo puedo traspasar al hijo de doña Mariquita que está muy enfermito? etc. etc. ¿Solamente me tiene que pasar a mí?

Y después de darle muchas vueltas, porque así somos algunos regiomontanos, pensamos ¿Dónde está el truco, por donde me evado?

Por fin podemos concluir algo. El milagro de nuestra hipotética pregunta solo puede suceder en tu vida, no afuera de tu vida, sino dentro de tu vida y solo te puede suceder a ti y este milagro sucederá todos los días.

Este es un ejercicio que fue creado con el propósito de que, cuando tratamos de contestar la pregunta, nos demos cuenta donde estamos parados, desde donde vemos la realidad. La vemos desde la abundancia o la vemos desde la escases. La vemos desde el optimismo y la fe, o desde el pesimismo y la autodestrucción. Queremos que nos sucedan cosas buenas o queremos que no nos sucedan cosas malas.

Y todavía va un poco más profundo porque tenemos que darnos cuenta que la realidad que nos rodea es nuestra, de nadie más, nosotros la creamos porque nosotros, cada quien, le da valor a lo que sucede a su alrededor.

Está muy claro que lo que para unos es oportunidad para otros es desgracia. El mismo hecho unos lo ven como una desgracia y otros como la oportunidad que estaban esperando.

Pero esto no es privativo de las personas o las familias, también sucede en las empresas. Hay empresas que en sus planes le dan prioridad a no perder y por lo tanto buscan como no gastar más que lo indispensable y recortan los beneficios de sus colaboradores porque es demasiado.

Mientras que otras le dan prioridad a lograr grandes beneficios y buscan generar condiciones mejores para todos los colaboradores. Decimos juegan a ganar, mientras que las primeras juegan a no perder.

¿Pero, de qué depende lo que vives en tu realidad?

Depende de cada quien.

Depende de ti.

Depende de donde tienes puesta tu atención, depende de qué estás pensando todo el día.

Lo mismo sucede en las empresas. Los profesionales y directivos de las empresas tienen que lograr que se vuelvan realidad las amenazas contra las que están jugando a la defensiva, entonces su mente solo está puesta en el horizonte esperando ver aparecer la amenaza para la que ya tienen la jugada perfecta. Y cuando digo “su mente está puesta” me refiero a departamentos completos de la empresa que solo están dedicados a vigilar, analizar y encontrar la amenaza de la que habló el jefe. Porque al fin del día el jefe siempre tiene la razón, hasta que no la tiene.

¿Y el gobierno? Ellos también piensan así. Analice los hechos que hemos vivido en los pasados cuatro meses y dese cuenta en donde tienen puesta su atención las autoridades de Nuevo León: en la línea tres del metro, en la seguridad, en la construcción de mejores vías de comunicación ¿En qué esta puesta su atención?

¿En qué tiene puesta su atención Adrián? ¿O el alcalde de San Pedro, o el de San Nicolás, o el de Guadalupe, donde tienen puesta su atención? Usted tiene la respuesta.

Pero volvamos a la familia ¿Dónde pone su atención cada uno de los miembros de la familia? ¿Qué milagro está construyendo para sí mismo cada quién? Ahí donde pone su atención ahí se construye el milagro que quiere para sí.

¿Quiere salud? ¿En que debe poner su atención?

¿Quiere trabajo, dinero, bienes materiales?

¿Quiere amor, compañía, pasión en su vida?

¿Quiere paz, sosiego, contemplación?

No nos confundamos, se trata de darle valor a aquello que forma nuestra realidad y se trata de cambiar nosotros mismos para tener todo lo que una vez soñó, lo que una vez deseo para usted y su familia.

Como dijo el ratón veracruzano “soy guarín pero me fijo”

Así que, fíjese donde pone su atención.

No perdamos la esperanza, hasta la próxima .

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM .

