Hiram Peón: Tenemos que elegir a 21 mil personas honestas y capaces, en medio de la tormenta perfecta

Todos los países del mundo están siendo obligados, por la pandemia, a tomar decisiones. De acuerdo a su propio estilo de gobierno, unos y otros, deciden como proteger sus recursos y activos. Para algunos lo valioso son sus empresas e industrias. Para otros es la salud de la población. Para otros más es la economía en su conjunto.

Pero, en este mundo interdependiente y globalizado, no se puede aislar un solo propósito como principio rector, simplemente, porque todo está interrelacionado.

De esta forma no se puede decir que lo más importante es la honestidad porque honestidad sin capacidad es igual de reprobable como ser muy capaz pero proclive a la deshonestidad.

Me parece que es como cuando Julio Cesar se divorció de Pompeya y en su alegato dijo "La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo" Así que es tarea de los gobernados asegurarse que el gobernante no solo sea honesto sino también capaz.

En nuestro estado se cumple a medias con el tema de la capacidad, pero la honestidad no se cumple. Se habla de corrupción en muchas esferas, desde el caso de las cobijas, el Dron hechizo, el tema de las firmas, el equipamiento del metro y como cereza del pastel de la vergüenza, el sueldo y la jubilación de la suegra del gobernador. Todo esto tiene en un brete al congreso del estado y al poder judicial.

Vigilarle las manos a los gobernantes es una prioridad. Lo que hemos sabido del Bronco es un indicativo de que algo similar debe estar sucediendo en las alcaldías del estado y entre los funcionarios de los otros poderes.

Desgraciadamente solamente vemos lo que es tan grande que no se puede ocultar.

En el año 2021 viviremos las elecciones más grandes que ha tenido México, la clase política entrará en competencia para llenar más de 21 mil cargos de elección popular.

Más de 95 millones de mexicanos serán convocados para emitir su voto y el INE tendrá que preparar a más de un millón y medio de personas que garantizarán la legalidad de la elección en las 164 mil 550 casillas que se instalarán en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la ley el aparato electoral mexicano arrancó el día de ayer para elegir 500 diputados federales, 15 gobernadores, un mil 63 diputados de 30 congresos locales y un mil 926 alcaldes con sus ayuntamientos, en 30 estados.

¿Dónde vamos a encontrar a 21 mil personas honestas y capaces? La institución electoral va a hacer su tarea, para eso está diseñada y probada. Pero, nosotros los ciudadanos, ¿sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo elegir y seleccionar a 21 mil personas honestas y capaces?

No tenemos partidos confiables, están igual que la mujer de Cesar, ni son ni parecen. Como si esto fuera poco, estamos en una pandemia, con la economía contrahecha y un gobierno patito, el peor gobierno de la historia de México.

Solo me alienta una idea: los marinos no se hacen navegando en una bahía calmada, sin aire y con una briza primaveral.

Los marinos se hacen en medio de la tormenta, con las olas bravas y los vientos huracanados. Y esto es lo que nos espera en los próximos meses, la tormenta perfecta. Vientos huracanados y un barco que hace agua por todos lados.

No tenemos que probarle a nadie si somos o no inteligentes para resolver esta ecuación. Es a nosotros, en el espejo donde nos vemos cada mañana, en donde tenemos que dar respuestas.

Sigamos navegando que este barco no ha llegado a puerto y tú eres el capitán, de ti depende vecino. Mexicano de ti depende. De nosotros depende.

No perdamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM .

