Hiram Peón: Seguir vivos, crecer y aumentar la riqueza del país

“On behalf of the CEO members of Business Roundtable who lead companies with collectively more than 15 million employees, we thank you for the opportunity to comment on how to better prepare the United States for future pandemics.”

De esta manera se dirigió al Senado de los Estados Unidos, Joshua Bolten, Presidente y CEO de Business Roundtable, el pasado mes de junio. Business Roundtable es una organización que engloba a empresas que emplean a más de 15 millones de personas en Estados Unidos. ¿Qué empresas son? Yo creo que engloban a la mayoría de las empresas importantes, entre ellas podemos mencionar a Wallmart, General Motors, Apple, JPMorgan Chase, Union Pacific, Duke Energy, Johnson & Johnson, Raytheon Technologies, Progressive Corporation, Lockheed Martin, Steelcase, Cummins, CVS Health, S&P Global, Cisco Systems, Marriott International, por mencionar algunas.

Es lo malo, ¿o lo bueno? de vivir tan cerca de los Estados Unidos. No puede uno menos que mirar el jardín del vecino y preguntarse ¿Por qué ellos tienen ahí pasto y además lo mantienen verde?.

¿Por qué nosotros no tenemos ni siquiera unas pinchurrientas macetas? ¿Quién destruyó el jardín que estábamos construyendo?.

Bueno, lo pasado ya no existe. Nada ayuda lamentarse y echar culpas. Lo que tenemos que hacer es respaldar a nuestros empresarios, respaldar a Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es lo más parecido que tenemos al Business Roundtable de Estados Unidos.

Los empresarios de allá, sobre todo los de las grandes empresas no se quedan callados. El pasado 11 de noviembre, fueron convocados por el periódico Wall Street Journal, un grupo de CEO’s de empresas importantes, para que opinaran sobre la economía, el covid-19 y otros temas que les competen a ellos.

Comento esto porque si a los norteamericanos les va bien, a nosotros nos irá bien, a pesar del gobierno inepto que tenemos.

Si ellos aumentan su consumo a fuerzas aumentan nuestras exportaciones. Y si eso pasa nuestra economía se mantendrá a flote.

Recuerde que la mayoría de nuestras empresas exportadoras utilizan los servicios de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas y esas pymes tienen contratados al 70 por ciento de los empleos productivos del país y su impacto en el Producto Interno Bruto de México supera ligeramente el 50 por ciento.

Dicho lo cual, nos queda claro que tenemos una codependencia económica y emocional con la economía y los empresarios de los Estados Unidos.

Algunas de las conclusiones a los que llegaron estos CEO´s, invitados por ese prestigiado periódico, son:

• Tenemos que luchar para mantener accesibles los precios de los productos de consumo. Esto lo dijo el CEO de McDonalds.

• La única manera de asegurar la recuperación económica es teniendo un programa eficaz de vacunación a nivel global. ¿Y que nos falta en México? Acertó: las vacunas y un sistema de vacunación eficiente.

• El segmento del entretenimiento y el turismo serán el salvavidas de la economía. Las Vegas tienen totalmente vendidos sus eventos del 2022 al 2027. ¿Cómo está la ocupación en nuestras playas y centros turísticos?.

• La recuperación de los vuelos nacionales e internacionales depende de un extensivo programa de vacunación y la disminución de las restricciones fronterizas. Otro error de nuestro gobierno: ni vacunas, ni programa de vacunación y menos acuerdos internacionales para abrir las fronteras.

• La computación de alto desempeño, la acelerada transformación digital de las industrias y en general la adopción de la inteligencia artificial en todos los procesos. Esto es el pronóstico para las empresas mexicanas o estadounidenses. Empresario: si no quieres perder tu posición competitiva tienes que vivir la experiencia de la era digital en todos los procesos.

• Otro pronóstico para las empresas: ya no basta con adoptar simplemente nuevas tecnologías. Los negocios necesitan desarrollar sus propias tecnologías para competir y crecer. Nuevas áreas de habilidades y pericia se abren en la era digital. Y ¿cómo están nuestras universidades?.

Estos son solo algunos de los problemas que habremos de enfrentar en los próximos meses: tener vacunas, ser más que eficientes en los sistemas y programas de vacunación, impulsar políticas públicas en el congreso que favorezcan la libertad de emprender y la adopción y desarrollo de tecnologías digitales en todos los ámbitos, enfocar las universidades para proveer los cerebros que requiere el país para seguir impulsando el crecimiento, apoyar a nuestros empresarios porque al cierre del año ellos son los únicos que producen riqueza en este país.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM

Opine usted: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.