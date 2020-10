Hiram Peón: Que no se nos olvide el transporte y la movilidad

Fuente: Cortesía

Abrió los ojos y lentamente se incorporó de la cama, lo hizo con mucho cuidado para no despertar a su compañera. Eran las cinco y media de la mañana y aunque ya le habían dejado “el lonche” para ponerlo en su backpack no podía dejar de sentir esa ansiedad que despierta ante el temor de no llegar a tiempo a la parada para tomar su primer camión.

Si el día de hoy corre con suerte tomará su camión a las 5:50 horas y podrá llegar unos minutos antes de la ocho a su trabajo.

Juan, igual que los otros dos millones de habitantes de la metrópoli de Monterrey, sufre de ansiedad. Esa sensación que te abraza y te angustia, que te hace sentir que te falta la respiración y que provoca un ligero sudor en la frente, en el labio superior, en las manos, y que desgasta lentamente el ánimo para seguir luchando.

Ansiedad, estrés y miedo. Juan es uno de los 59 millones de personas que usaron el sistema de transporte Metrorey en un período de abril a julio de 2018.

En ese mismo período, pero del año 2019, la cifra fue mayor, ascendió a 61 millones de personas, para caer a poco menos de la tercera parte en el 2020, en plena pandemia, a solo 24 millones personas.

En estos cuatro meses del 2020, en Metrorey, se transportaron un millón 400 mil pasajeros por semana.

Todas estas personas son las que están obligadas por las circunstancias a seguir saliendo a la calle a trabajar para llevar el sustento a su hogar.

Si o si, estas personas tienen que sufrir esa ansiedad, ese temor, primero de poder tomar el camión a su hora y luego el de transportarse acompañado de una persona enferma que dejará los virus en el aire, que Juan podría respirar, o los dejará en la barra de metal que tendrán que usar todos los que se suban al camión o al metro.

Tenemos un problema severo de movilidad, las tarifas están calculadas sobre las rodillas, nos falta la línea tres que además de haber costado mucho más de lo presupuestado ha estado bajo el escrutinio de los ciudadanos quienes se han dado cuenta de los materiales de segunda que se están usando y la incapacidad de las autoridades para administrar un proyecto necesario.

El contubernio de las autoridades con los propietarios de las rutas del transporte urbano es evidente. Diga usted si no, en el 2018 estaban registradas para dar servicio cuatro mil seiscientas unidades. En el 2019 no se registró ninguna unidad. Esto podría interpretarse como que no se invirtió ni un solo peso para meter más unidades de transporte.

En el 2020 el registro es de cuatro mil doscientas ochenta unidades, 320 unidades menos a las que se disponían en 2018.

No todo es color de rosa en los resultados del gobernador.

El día de hoy dirá su 5to. Informe de Gobierno y desde luego sabremos todas la cosas buenas que ha hecho.

Pero no nos olvidemos de Juan y de todos los regiomontanos que tienen que seguir usando un transporte urbano con unidades viejas, un metro saturado, y una pandemia que amenaza invadir nuestros hogares para llevarse lo más valioso que tenemos: la vida

Mantengamos viva la esperanza.! Hasta la próxima ¡

