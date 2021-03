Hiram Peón: Los nuevos buenos tiempos, con integridad

Fuente: Cortesía

Gladys Knight, si la cantante de los Pips, preparó una introducción para la balada “The way we were” interpretada por primera vez en 1974. En la introducción Gladys dice: “Hey you know everybody's talkin' about the good old days. Everybody the good old days. The good old days. Well, let's talk about the good old days”.

Los viejos buenos tiempos.

Bueno, los viejos buenos tiempos, a Monterrey no regresarán. Lo que sí tendremos son nuevos buenos tiempos para cambiar, para vivir, para tratar de trascender.

En cada etapa de la vida tenemos ciertas tareas y propósitos que cumplir.

Así el niño en su infancia tiene que aprender a tener confianza en sí mismo, en sus capacidades infantiles y de la comprensión y el conocimiento de lo que le rodea; al mismo tiempo aprende a deshacerse de la culpa de lo que sucede a su alrededor, se tiene que dar que cuenta que las cosas no pasan por él, sino con él y sin él. Y así aprende a hacer cosas, toma iniciativas y se vuelca a la tarea como una manera de expresar su ser.

En la adolescencia viene la revolución del ser y de su identidad, es una época de confusión y de emociones incontrolables.

En la juventud temprana nacen en su interior la intimidad, el aislamiento y el amor.

En la madurez surge la laboriosidad y la responsabilidad de generar y la lucha contra el estancamiento.

Finalmente, en la vejez viene la sabiduría, la integridad del ser y la lucha contra la desesperanza.

En cada etapa nos cargamos de factores positivos y también negativos.

En ocasiones, ya en la adultez, tenemos que buscar ayuda profesional para solventar lo que tenemos que hacer cuando nos metemos en callejones sin salida, a veces, voluntariamente y otras por ignorancia.

Creemos que no podemos vivir con la carga y la salida más fácil suele ser el rompimiento la separación.

Pero en estos nuevos tiempos, para que sean buenos, tenemos que seguir trabajando, aun si ya llegamos a la tercera edad, la edad que a cada rato le mueven las fechas y ya no sabemos si a los sesenta, a los setentas o a los setenta y cinco.

Pero si aún no llega a esa difusa edad, tendremos que darnos cuenta que nos quedan unos buenos montones de años por vivir.

Primero que todo: acepte que ya está en la segunda mitad de su vida. Acepte también que todavía tiene mucho que aprender y mucho que enseñar. Detrás de usted viene una prole que necesita ejemplos, no palabras, no gritos, no amenazas.

La única manera de pasar sus valores a la siguiente generación, sus hijos y nietos, es con el ejemplo. Así que cuidado. El único valor que vale la pena pasar es el de la integridad. Tenemos que dejar claro a las siguientes generaciones que nada se compara con ser honesto y ético en todo lo que se hace. Y que no serlo se debe pagar caro, social y jurídicamente.

Ya basta de vivir una doble moral. “Se vale mientras no me descubran”. No señor, no se vale.

No se vale con ningún político, no se vale con ninguna autoridad. No se vale en la empresa. No se vale con el cliente ni con el empleado. No se vale con el vecino, ni con el familiar ni el amigo. NO SE VALE.

Si queremos nuevos buenos tiempos, tenemos que vivir con integridad y tenemos que mostrar que si se puede vivir así.

Así que, como dice mi amigo Thomas Michael Hogg, en cada escrito que hace ¡¡Mexicanos están conmigo!!

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM .

Opine usted: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.