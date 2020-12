Hiram Peón: Los cuatro jinetes: PRI, PAN, Morena y MC

Fuente: Cortesía

Estamos entre la espada y la pared. Tenemos la amenaza de que tomen por asalto el estado de Nuevo León, nuestro estado, para ponerlo al servicio de los antojos del gobierno centralista y autocrático de AMLO; al mismo tiempo podemos ver claramente que es muy poco lo que los candidatos de los partidos, y los partidos mismos, nos pueden ofrecer a los ciudadanos.

Si hiciéramos un recuento veríamos que los movimientos políticos de amarres y acuerdos en lo oscurito sigue siendo la forma de hacer política. No olvidemos que en política la forma es el mensaje.

Por orden de aparición en el escenario de los candidatos, tendríamos que contar en primer lugar a Adrián de la Garza. Viene de ser alcalde de Monterrey por dos períodos consecutivos. La población lo conoce pues lo ha tenido dirigiendo la ciudad por seis años. Sus alianzas no salieron nunca a la luz, porque así es como se mueve Adrián. Tuvo un par de desayunos públicos y eso fue todo lo que se le vio, lo demás lo hizo por debajo del agua. Pero no es de extrañar, así ejecutó su gobierno y sus negociaciones políticas. La virtud de gobernar esta ciudad por seis años también lleva aparejada su debilidad, los ciudadanos lo conocen y saben que promesas cumple y cuales promesas se quedan pendientes. También saben que no le gusta ir a su oficina y que es difícil localizarlo. Es un priista disciplinado.

La segunda aparición es la de Samuel García. Candidato único por Movimiento Ciudadano. Senador de la República con licencia. Con muchas iniciativas y puntos de acuerdo en el Senado, Samuel parece haber entendido como es el sistema del disimulo y la apariencia. Si revisamos las propuestas e iniciativas en las que ha participado el Senador podríamos notar que algunas, o mejor dicho muchas, son tan obvias que hasta parecen una burla.

Pedir por ejemplo que las cuotas en las carreteras de cuota no suban porque perjudican a los ciudadanos que las pagan. O pedir al gobernador de Nuevo León que haga políticas públicas para resolver el problema de vialidad.

Muchas de las iniciativas y puntos de acuerdo en el Senado de eso tratan. Es como si hubiéramos elegido a los senadores para que observaran lo que hacen todos los gobiernos y les pidan que cumplan con su trabajo. Así de ridículo es lo que pasa en el Senado.

Si eso pasa en la Cámara de Senadores, ¿se imagina lo que pasa en la Cámara de Diputados?

El Senador con licencia ha sido muy hábil para mostrarse en la pasarela que le dan los medios, ha habido semanas en las que sale en los periódicos todos los días. Recientemente ha incurrido en algunos resbalones que lo descalifican no solo por su carácter sino también por su aptitud para evaluar el contexto de nuestro estado. El mensaje que ha estado dando lo muestra más como un petimetre que como un político con aspiraciones de servir a su Estado o a su comunidad.

La tercera aparición es la de Clara Luz, la alcaldesa con licencia que dejo pasar la oportunidad de ser candidata independiente y “coqueteó”, políticamente hablando, con Morena. No debemos olvidar que sus raíces políticas están en el PRI y que su esposo ha mostrado, en sus años de gobierno en Escobedo, su rapaz ambición y el uso de los porros de la CTM para ajustar cuentas.

También debemos tener presente su capacidad para adaptarse a las conveniencias políticas. A pesar de la presión de los correligionarios de Morena se impuso la mano de AMLO para asegurarse a la candidata más popular en el estado. A pesar de que han manifestado que deberá jurar lealtad y respeto a las decisiones cupulares del partido, la candidata manifiesta intenciones para defender la libre empresa. A quien debemos creerle a Morena que ha hecho todo lo posible para oprimir a los empresarios o a Clara Luz que dice que defenderá a los empresarios. Usted a quién le cree.

Finalmente el último invitado. El PAN mostro una vez más que no ha hecho nada para construir lideres jóvenes. Ante la rechifla del respetable se volvió a imponer el cacicazgo que habita en el partido azul. Todo parece indicar que el candidato será Fernando Larrazábal, ex alcalde de San Nicolás y de Monterrey. Creador de una estirpe política que se ha traspasado la alcaldía de San Nicolás como una herencia familiar.

Quien no recuerda el caso de los quesos y el manejo inadecuado del incendio provocado en el Casino Royale con 53 personas muertas, en el 2011.

Pues de nuevo tendremos en escena, como candidato del PAN, a un líder con un cumulo de experiencias tanto en la efectividad de gestión como en los acuerdos en lo obscurito.

Esto es lo que nos ofrecen los partidos para elegir al próximo gobernador. La coyuntura política que nos toca vivir incluye: el riesgo de perder nuestra soberanía sobre los recursos del estado. Si ganara Morena. Clara luz sería una herramienta en manos de AMLO.

Si gana el PRI, en la mente de todos quedaría el resabio de regresar al pasado. Adrián tendría que desmarcarse de la vieja guardia del PRI para ser medianamente creíble.

Si ganara Larrazábal, veríamos regresar al equipo tipo “cosa nostra” que lo acompaña. Tendría que ser muy transparente en sus planteamientos para que se le creyera su promesa política.

Y a Samuel García, en mi humilde opinión, no le veo oportunidad de ganar. Pero si ganara por lo que sea, sería como tener una cabra loca en la cristalería. Su estatura política no le alcanza para asumir la personalidad del gobernador que necesita Nuevo León. Lo mismo pienso de Clara Luz. Si AMLO no logra meter su rostro en las boletas electorales Clara Luz la tendrá muy difícil.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM .





Esta es una columna de opinión.