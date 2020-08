Hiram Peón Lara: Tú no has cambiado, pero tu trabajo si

Fuente: Cortesía

Dejando de lado todas las teorías conspiratorias sobre Covid-19, debemos aceptar un solo hecho: se ha creado una nueva constante en nuestras vidas. El mundo completo se ha salido de su eje para imponer, por ejemplo, el trabajo desde casa y el surgimiento de un ser humano, con hábitos muy arraigados, enfrentando nuevos problemas.

En una región con un enfoque casi obsesivo por el trabajo, como lo es Nuevo León, este factor impacta directamente.

Tenemos la creencia de que debemos trabajar mucho para merecer el descanso, por eso nos esforzamos al máximo para ganarnos ese derecho a divertirnos y descansar. Pero después de cinco meses encerrados empezamos a notar cambios en nuestra conducta que antes no notábamos.

Se nos olvida, de momento, que cada quien tiene un propósito y que es más o menos parecido. Que este propósito tiene que ver con la vida y cómo la consideramos en nuestra estructura mental. Al final del día yo creo que queremos tener una buena vida, todos queremos tener momentos de felicidad.

Pero, en las nuevas condiciones del trabajo ¿existe un lugar para tener la aspiración de ser feliz?

Un tema importante es resolver el impacto de las emociones en la vida de una persona que opera desde casa, que no debe salir y que tiene restringido el contacto personal, exclusivamente, con las personas que viven con él.

¿Cómo puede darse cuenta de lo que le está pasando? ¿Cómo puede comprender el miedo que siente o la tristeza? ¿Cómo puede lidiar con la idea de que alguien está haciendo más que él y por lo tanto está a punto de ser despedido?

¿Cómo puede lidiar con la idea de sentirse culpable por no haber trabajado toda la mañana, culpable por haber trabajado solamente una hora?

¿Cómo puede enfrentar la idea de que su jefe no es el líder que él creía? Que es un administrador de tareas y que no se involucra.

Las cosas están cambiando de tal forma que, cuando creímos que lo que nos sobra es tiempo, ahora, al nuevo yo, le falta tiempo para adaptarse.

Ya vimos por encima el problema que nos acecha, ahora tendríamos que considerar también las posibles soluciones.

Estimado lector, no, tú no has cambiado. Si sientes que no te encuentras, que no eres tú, te sientes solo, a pesar de compartir con tus amigos en las redes sociales, tienes un miedo inexplicable, frustración, instantes en que te gana el pánico, no encuentras el momento de regresar a la seguridad y la comodidad de la oficina.

El punto es que tú no has cambiado, pero tu trabajo si y ahora debes encontrar un acompañamiento, alguien con quien hablar de este tema y que te entienda, que te ayude a lidiar con todos estos cambios internos, con todas estas emociones que ahora se muestran con toda su crudeza.

Algunas cosas que podrías tomar en cuenta:

1. Las emociones. Tus emociones y sentimientos son normales, no te desesperes. Dedícales unos minutos de tu tiempo a reconocerlas. Trata de ponerles nombre, a ubicarlas en alguna parte de tu cuerpo, seguramente te ayudará poner tus manos en el pecho para sentirte y respira pausado para poner atención a tu respiración. Ponerle nombre a las emociones ayuda a reconocerlas. Decir “ah, esto es sentirse triste” “ok, tengo miedo ¿pero, de qué tengo miedo?”

2. Observa tus emociones. Ya que reconoces algunas de tus emociones ahora obsérvate. Cuando te asalte alguna emoción observa lo que sientes, dedícale unos minutos. Mientras respiras lentamente escuchando tu respiración, acepta tus emociones como algo normal, son tuyas, tú las creaste. Nadie las pudo haber puesto ahí. Dedícale a ese momento no más de dos minutos y luego vuelve a lo que estabas haciendo.

3. ¿Es depresión? Uno puede llegar a pensar y creer que está deprimida o deprimido. La depresión es algo con lo que podemos vivir. Si por una semana o más, no puedes levantarte de la cama y dedicarle tiempo a planear tu día, puede ser que tengas problemas, consulta con un psicólogo o un siquiatra, consulta con un profesional.

4. Tus planes. Si puedes planear tu día utiliza herramientas que ahora toman nueva importancia. Por ejemplo utiliza una pluma y unas tarjetas para anotar físicamente las cosas que harás hoy y los detalles a los que tienes que poner atención. Ordena las tarjetas de acuerdo a su prioridad y ponlas a la vista. Cuando termines una tarea, o la parte del proyecto que estas manejando, ponle una palomita a la tarjeta. Así veras tu avance.

5. Comunicación. Tu jefe necesita saber qué haces. Así que dos veces al día, tú decide cuándo y cómo, coméntale qué estás haciendo y que dificultades estás enfrentando. Esto ayuda a mantener en el carril, y en la dirección correcta, tus proyectos o tu trabajo.

6. Aprende a descargarte. En tu plan del día incluye momentos para descansar, no permitas que las emociones, con las que ahora estás en contacto, te lleven a quemar tu potencial. Necesitas relajarte y mantener tu energía para cumplir con tu plan. Estar enfocado, desarrollando actividades y procesos, cansa. Equivale a tener sobre los hombros un bulto de veinte kilos, necesitas soltar el bulto, cuando menos cada hora y media. Un descanso de diez minutos, camina un poco, piensa en otra cosa. Esto hace milagros en el desempeño.

Continuaremos con estos temas, porque son los que ahora se requieren para acompañar a las personas en sus cambios y las nuevas necesidades del trabajo. Debemos estar atentos y contribuir a mejorar el desempeño de las empresas. De la productividad de las empresas depende la rápida recuperación de nuestra comunidad y nuestro estado.

No perdamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM .

