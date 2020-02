Hiram Peón Lara: Libertad y democracia

Fuente: Cortesía

La semana pasada, a través de las redes sociales, Carolina Alvear nos compartió un articulo publicado por el periódico El Pais, en el que se entrevista al pensador y escritor francés Gilles Lipovetsky. La entrevista la realizó el periodista Borja Hermoso y dice del entrevistado “Este pensador, sociólogo y escritor francés de maneras exquisitas y juicios demoledores lleva casi 40 años metiendo el bisturí en las zonas pantanosas de las sociedades modernas e hipermodernas.”

Gilles habla de la España actual y de lo que pasa en Europa, principalmente en Italia y Francia, pero su análisis se puede aplicar tranquilamente a lo que pasa en Monterrey y en México.

En Europa, algunos países están viviendo gobiernos populistas y de corte comunista o de izquierda, y nosotros estamos re-viviendo el estilo populista de Luis Echeverría Alvares, pero ahora con un corte de mesiánico.

No se necesita tratar de etiquetar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque simplemente no sigue ninguna línea política, ninguna filosofía que apunte hacia algún lado. Es más fácil predecir lo que no va hacer que lo que va a hacer. Yo creo que una gran parte de los mexicanos, que siguen su información, sabemos a ciencia cierta que no va a cumplir lo que dijo en campaña.

Lo que creo que importa es mirar a la sociedad para tratar de encontrar un camino que nos mantenga en la democracia, porque mucho hemos pagado por ella, y nos mantenga también en un equilibrio entre desarrollo económico y crecimiento.

Los ciudadanos están siendo empujados al aislamiento, a la soledad y a eso contribuyen también las redes sociales, pero la fuente principal de este estrés social es la incertidumbre.

Mientras que para el presidente del poder ejecutivo es una cortina de humo todas sus ocurrencias, sobre cualquier tema, porque da igual el avión, que la suspensión de los días feriados, o el cambio jurídico de la lotería nacional, cualquiera de esos temas. Es como un juego dirigido a los ubicados en la mitad del segmento social para abajo. Sus juegos no están dirigidos al segmento social de la mitad para arriba, sino a los de abajo. Parece decirle a sus seguidores “miren como traigo a todos los fifis”.

Antes la política, y los políticos, ofrecían una especie de sueño, de esperanza, y ahora no hay esperanza que valga. Todo es incertidumbre. La inseguridad no solo amenaza en las calles con el crimen organizado, sino también en la salud, en las pensiones, en el trabajo, en la inversión.

El individuo está viviendo la individualidad total. Los partidos políticos y los políticos no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos. Nada es creíble y los ciudadanos no esperan nada de ellos, no les interesa.

Dice Gilles “No hay solo insatisfacción y frustración, hay como una idea de que el sistema en el que vivimos es injusto con nosotros porque creemos que los esfuerzos están mal repartidos. Y es un poco verdad, las desigualdades son aberrantes”.

Las personas se sienten abandonadas y la sociedad no está aportando las herramientas que pudieran ser útiles para responder a la incertidumbre y a la desigualdad.

Este cambio tan repetido por AMLO, su cuarta transformación, me temo que tendremos que pagarla con nuestra propia libertad. Eso es lo que está en juego. La libertad de vivir, de emprender, de crear y tener la satisfacción de obtener un beneficio por nuestro riesgo y nuestro trabajo, en todos los ámbitos.

Los empresarios de nuestro estado y nuestro país, los sindicatos, los organismos sociales y las agrupaciones de ciudadanos tienen una lucha en puerta. Lo que hay que defender es nuestro derecho de decidir nuestro propio destino, nuestro camino. Libertad y democracia.

Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

