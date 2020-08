Hiram Peón Lara: Humanismo en la empresa ¿puede creerlo?

Fuente: Cortesía

Estamos viviendo momentos de cambio obligado. Aunque quisiéramos permanecer imperturbables no podemos. El trabajo desde la casa llegó y se quedará como una práctica de negocio con múltiples ventajas y bastante conveniente.

Los patrones regiomontanos podrán desinvertir para deshacerse de los costosos edificios de oficinas y los empleados desde casa se sentirán con mayor libertad en el trabajo y verán como una ventaja, permanecer cerca de la familia. Serán pocos, muy pocos, los que vean algún inconveniente a este esquema.

Ya se informó que las vacunas para enfrentar la pandemia están a la vuelta de la esquina. Aunque su anuncio causó un gran alboroto entre los medios cuando se supo que la primera mención de la vacuna vino de Rusia. Los especialistas en las tramas ocultas ya le asignaron categoría de conspiración.

Pero aun con la vacuna en puerta los cambios parecen irreversibles.

Los cambios siguen en todos los ámbitos de los negocios, por ejemplo, disminuir el tamaño de los corporativos es una tendencia de negocios, aunque los gurús de los cambios empresariales, los más atrevidos, afirman que la tendencia en las grandes corporaciones es desaparecerlos.

Se imaginan, en empresas regias e internacionales como Femsa o Cemex ¿Al CEO con un vicepresidente de finanzas y nadie más?

Todas las demás áreas funcionales como mercadotecnia, publicidad y ventas, RH, finanzas y contraloría, abastecimientos, logística y servicios como administración, contabilidad, informática, por mencionar algunos, subsistirán como parte de la empresa, como parte de la operación. Y de estos operadores, la gran mayoría de los directores, gerentes (este es un puesto que tiende a desaparecer) analistas y jefes de departamento, trabajarán desde su casa.

Y qué va a pasar con el liderazgo, estimado lector ¿acaso se lo está preguntando?

Si teniendo contacto personal y continuo el liderazgo es un problema serio de la modernidad ¿Se puede imaginar cómo se van a deteriorar las relaciones con la pandemia?

El peligro es, que quede a la vista de todos, que el líder, el director, el gerente, no son más que administradores de tareas rutinarias.

Este momento de cambio también obliga a revisar, internamente, quién es realmente un buen líder y quién no.

¿Quién jala la cuerda? ¿Quién está en la punta de la cuerda poniendo el ejemplo?

¿Quién piensa que empujando y presionando a los subordinados, mostrando su mal humor o ignorando el trabajo de su gente? ¿Es un buen líder?

Los nuevos esquemas de trabajo requieren otro tipo de aptitudes y de actitudes.

El liderazgo en los negocios tiene que considerar cómo está cambiando el esquema mental del personal que labora en casa y aunque sus subordinados no lo tengan claro, cómo les puede ayudar y respaldar para que hagan mejor su trabajo.

Flexibilidad. Las personas no solo están tratando de adaptarse a trabajar en casa, sino que también están buscando la manera de lograr que su familia se adapte a tenerlo todo el tiempo en casa. Este es un tema serio en el seno familiar. Un jefe cascarrabias no ayuda, un jefe flexible, que escucha entre líneas a lo que se está enfrentado su gente, puede ser un buen apoyador. Ahora sí que se trata de ser un ejecutivo humanista, no solo parecerlo.

Una vida con propósito. El jefe, director o gerente, tienen la oportunidad de brindar y estimular momentos de reflexión sobre los propósitos de la empresa y los del trabajo que se realiza. Cuando se trabaja desde casa es muy fácil perder la dirección y el sentido de lo que estamos haciendo. Un buen líder puede poner sobre la mesa una visión clara que le dé sentido a lo que hacemos y que además estimule y respalde la delegación de un nuevo estilo de libertad de criterio. Usar esa libertad para crecer en familia o en la comunidad indudablemente le dará trascendencia al trabajo y a la persona.

Cambios en la estructura. Si como parece, el trabajo desde casa va a permanecer en los próximos años, bien vale la pena adecuar las estructuras informáticas y los sistemas de comunicación de la empresa para facilitar el control y el apoyo remoto a los subordinados en casa. Sin embargo es obvio que no solo son las estructuras lo que se requiere cambiar, también los esquemas mentales tanto de jefes como de subordinados. Se tendrían que crear programas remotos de re entrenamiento en los nuevos esquemas diseñados para la productividad y el reconocimiento del trabajo bien hecho.

Reputación. Una empresa que muestre este tipo de acercamiento con su gente obtendrá algo que va más allá de la productividad y el resultado económico, nos referimos a la reputación.

Así como se reconocen los esfuerzos en favor de la gestión medioambiental de las empresas regiomontanas, de la misma forma estas medidas en favor del manejo atinado de las relaciones, que le dan prioridad a la salud mental y la sanidad psicológica de los colaboradores, durante el trabajo en casa, traerá una reputación humanista a las empresas que lo adopten prontamente.

Estos momentos de cambio obligado nos llevan a mostrar lo que tanto tiempo se ha fingido en las empresas y me refiero al humanismo. Cuantas veces por errores de los directivos se terminó despidiendo a cientos de trabajadores o por una visión cicatera de los directivos de finanzas se finiquitan departamentos enteros.

Esta es una excelente oportunidad para retomar el valor del humanismo en las empresas.

Continuaremos con estos temas.

No perdamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

Opine usted: hirampeon@gmail.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.