Hiram Peón Lara: Ataque a las libertades, tuyas y mías

He sumado hasta el día de hoy doce semanas de encierro voluntario y en todo este tiempo he podido ver los esfuerzos del gobierno de López Obrador para apretar a los ciudadanos de cuanta manera se le ocurre.

Los últimos dos intentos son de risa.

Uno de ellos es facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) institución encargada de medir el empleo y la ocupación, las actividades productivas del país y el censo de población y así ofrecer una herramienta estadística de México, la propuesta de nuestro dictadorcito es ahora facultar al INEGI para indagar la concentración de riqueza de los ciudadanos.

El problema no es qué facultades se le conceden al INEGI o cuáles no. El problema es que se atenta contra la libertad de las personas, establecida en la constitución, que distingue el derecho que todos tenemos a no ser molestados en nuestras personas, familias, domicilios, papeles y posesiones, sino en virtud de una orden escrita firmada por autoridad competente.

Este reconocimiento lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al establecer la inviolabilidad del domicilio que tiene como finalidad principal el respeto a un ámbito de vida privada personal y familiar que, por regla general, debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás.

Desde luego todo esto acotado a la limitante que la propia ley establece para las autoridades y esto es: que exista una orden firmada por un juez, previa solicitud formulada por una autoridad federal facultada por ley, o bien por el Ministerio Público de las entidades federativas en las que se funden y motiven las causas legales por las que se estima proceder para dicha orden.

En el fondo de toda esta jerigonza jurídica, de lo que se trata es que los mexicanos tenemos el derecho constitucional de no ser molestados ni auscultados en nuestras posesiones, sin una orden firmada por un juez.

Entonces queda claro que el Presidente López Obrador es el representante del Poder Ejecutivo y no tiene autoridad sobre el Poder Judicial ni sobre el Poder Legislativo.

Pero esto no es más que un ataque irrisorio a las libertades de las personas que debe ser detenido por los jueces del Poder Judicial y por los diputados del Poder Legislativo y es una pérdida de tiempo mayúsculo elevar al debate público un asunto que no puede proceder por inconstitucional.

El segundo tema, también irrisorio, es el retroceso que demanda López Obrador a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para detener los proyectos de energía limpia que están en proceso.

En el lenguaje de López Obrador se trata de poner orden, de evitar los excesos, de utilizar los recursos de la CFE al 100 por ciento, aunque sean plantas que fueron detenidas por ser caras y porque utilizan combustóleo.

Y esto también le viene como anillo al dedo porque, en su imaginaria, utiliza lo que le sobra en Pemex, o sea mucho combustóleo, para arrancar las plantas paradas de CFE y no gasta ni un cinco y si les cobra más caro la electricidad a los usuarios.

Una linda jugada de tres bandas del Presidente López Obrador en el que los únicos que pierden son los inversionistas que tienen empeñados cientos de millones de dólares y los usuarios de la CFE que tendrían que pagar energía sucia más cara.

Pero, ellos no importan. Solo importan los pobres, lo irónico es que así los pobres seguirán más pobres. No permitamos que les arrebaten su dignidad y que les compren su libertad de elegir.

Desde luego las empresas involucradas se han amparado de estas intenciones de López Obrador y los jueces han concedido los amparos porque claramente esto va en contra de una intención que como país tenemos y porque además distorsiona el mercado y “detiene la libre competencia, el acceso a la salud y medio ambiente sano”. Entre paréntesis otros derechos constitucionales que se violentan.

En suma, detener estos ataques a las libertades de los mexicanos es tarea de todos.

No perdamos la esperanza, hasta la próxima.

